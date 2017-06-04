Как бросить курить – пять советов

Прежде всего нужно четко сформировать для себя мотивацию. Лучше, чтобы она была положительной. Не только и не столько из страха за свое здоровье, а из желания не курить. Нужно создать образ себя некурящего привлекательным, а не просто наступать себе на горло. Вместо установки «я бросаю курить» за основу берется «я хочу не курить».
Иногда, когда человек, например, заболевает бронхитом, у него возникает отвращение к курению, и это тоже повод, чтобы бросить курить. Для большинства пациентов лечение болезней становится главным мотивом, подталкивающим к отказу от сигарет. Поэтому врачи общей практики в первую очередь используют имеющееся заболевание, чтобы подтолкнуть человека к отказу от курения. На самом деле нет такого органа или системы в организме, которые не страдали бы от курения. При любой болезни можно смело рекомендовать отказ от курения как один из ключевых этапов терапии.
У женщин своя специфика мотивации: сохранение привлекательности, красоты. Безусловно, серьезный мотив бросить курить – это беременность и беспокойство о здоровье будущего ребенка. Возможно, таким женщинам потребуется профессиональная психотерапевтическая помощь, но ни в коем случае нельзя опускать руки, считая, что раз женщина курила до беременности, то ей не стоит бросать и сейчас. Нередко у женщин табак выступает в качестве транквилизатора, антидепрессанта, и тогда также нужно обратиться к специалисту, чтобы разобраться, с чем связано состояние повышенной нервозности, и вначале разрулить эту ситуацию. Потому что в таком случае отказ от курения может обострить эту ее нервозность или скрытое тревожно-депрессивное состояние.
Выбор времени
Для большинства людей самыми сложными являются первые недели. Хотя есть определенный процент курильщиков, которые легко бросают и вначале чувствуют себя хорошо, но спустя месяц их накрывает – это так называемая отсроченная абстиненция. Поэтому к отказу от курения необходимо подготовиться. Например, приурочить отказ от курения к выходным или к отпуску. Хотя некоторые курильщики, наоборот, заявляют: «Мне легче бросать курить на работе, потому что у нас везде все запрещено или никто не курит». А в отпуске больше соблазнов. Таким образом, все решается индивидуально.
Стратегия отказа от курения
Самое простое, что можно сделать без серьезных усилий на начальном этапе, это ограничить курение: исключить курение натощак, в движении, в тех местах, где оно запрещено. Далее рекомендуется исключить «автоматическое» курение. Курильщик, прежде чем закурить, должен задать себе вопрос: «Я действительно хочу сейчас курить, испытываю необходимость в этой сигарете?» Этот прием называется «осознанное курение». Он позволяет без напряжения порой вдвое уменьшить количество выкуренных сигарет и подготавливает к полному отказу от них.
Большинству курильщиков мы рекомендуем: «Вы должны убрать перед отказом от курения все сигареты из дома». Но есть такая категория, которой, наоборот, надо, чтобы сигареты всегда были на виду: никто и ничто не мешает человеку закурить, он сам делает такой выбор. Он может в любой момент достать сигарету, покрутить ее в руках, понюхать, сломать и выбросить.
Медикаментозные средства
Никотинозаместительная терапия, препараты, действующие на никотиновые рецепторы, повышают вероятность отказа от курения в 2–2,5 раза. Но это не отменяет работы человека над собой.
Когда нужна помощь
Если человек не может самостоятельно отказаться от курения, как правило, это объясняется наличием сопутствующих проблем либо невротического уровня (скрытые тревожно-депрессивные состояния), либо соматическими заболеваниями, которые требуют специальной тактики сопровождения, чтобы обезопасить пациента от осложнений. Трудности отказа от табакокурения связаны с тяжестью табачной зависимости.
Нередко сложности с отказом от курения наблюдаются у женщин. Женщина выкуривает пять сигарет в день, казалось бы, это легкая степень зависимости. Но на деле ей, оказывается, очень тяжело бросить курить. Это связано со спектром психоактивных эффектов, вызываемых табаком. Никотин расслабляет при стрессовых ситуациях и стимулирует, когда есть интеллектуальная нагрузка. Другое дело, что все эти эффекты кратковременны. И за ними следует серьезный провал, заставляющий хвататься за сигарету вновь и вновь. А если существует еще какая-то психологическая проблема (повышенная тревожность, неуверенность, депрессия), то курение выступает псевдолекарством. Отними у такой женщины сигареты, напряжение сразу поднимется и негативно скажется на ее состоянии в целом. Следовательно, ей необходимо использовать более эффективную стратегию управления своим состоянием, нежели эффекты от курения. На курсах психотерапии, например, обучают приемам психосоматической саморегуляции.