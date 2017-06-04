Владивосток принял «Автосалон-2017»

Пришедшие в минувшее воскресенье на центральную площадь города жители и гости приморской столицы осмотрели представленные на выставке «Автосалон-2017» автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, пообщались с представителями автомобильной промышленности, а также прошли тест-драйв.
Организатором автовыставки выступили группа компаний «AUTO`МИР» при поддержке администрации Владивостока.
Всех участников мероприятия поприветствовал и.о. главы города Константин Межонов.
– Владивосток занимает лидирующую позицию в России по количеству автомобилей на душу населения. В городе огромное количество автодилеров, мастерских и людей, которые любят автомобили, – отметил Константин Межонов. – Очень здорово, что сегодня на центральной площади приморской столицы представлен такой широкий спектр автомобилей российского производства и иномарок.
Масштабное мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов, а вокруг площади был развернут фуд-корт и выставлены различные аксессуары для автомашин.
Пришедшие в минувшее воскресенье на центральную площадь города жители и гости приморской столицы осмотрели представленные на выставке «Автосалон-2017» автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, пообщались с представителями автомобильной промышленности, а также прошли тест-драйв.
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