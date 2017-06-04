Паруса открывают сезон

Первая из 12 регата для крейсерских яхт на Кубок Владивостока прошла в акватории Амурского залива и официально ознаменовала открытие парусного сезона во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба яхт-клуба «Семь футов», в таком формате гонки – каждую среду – будут проводиться до конца лета, это уже традиция, которой более 20 лет. Они посвящены Георгию Драгилеву – герою Великой Отечественной войны, судье международной категории по парусному спорту, капитану 1-го ранга. Именно он много лет назад инициировал проведение «гонок по средам», которые стали одними из наиболее популярных и любимых у яхтсменов. Это и великолепная тренировка для экипажей перед серьезными регатами, и отличный отдых после рабочего дня, и возможность пообщаться с единомышленниками. Гоняются два класса: классические яхты класса «Конрад 25 Р», флот которых насчитывает самое большое количество единиц в России, и более маневренный и скоростной класс – «Platu 25».

Хороший гоночный ветер помог регате пройти ярко, зрелищно. В итоге в классе «Platu 25» первой пришла яхта Depeshe Mode, второй – Pink Floyd, третьей – Scooter. У «конрадов» тройка лидеров выглядит следующим образом: «Камертон», «Окей», «Танго».