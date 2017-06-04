Гостей Дня России ждут подарки

Во Владивостоке 12 июня пройдет празднование Дня России. Принять участие в мероприятии приглашаются все жители и гости города.
В этот день в полдень на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани начнется концертно-развлекательная программа. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Гостей праздника ждет также выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества городских умельцев. Здесь будут представлены работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивка и многое другое.
Кроме этого, все желающие смогут принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки.
Пришедшие в минувшее воскресенье на центральную площадь города жители и гости приморской столицы осмотрели представленные на выставке «Автосалон-2017» автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, пообщались с представителями автомобильной промышленности, а также прошли тест-драйв.
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