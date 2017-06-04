Диета осьминога – креветки и икра

Осьминог Хэнк, недавно попытавшийся удрать из своего временного обиталища в Приморском океанариуме, успешно проходит адаптацию, сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним: осьминога, пойманного 26 мая у острова Русского, поселили в танк-аквариум в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. В тот же день двенадцатикилограммовый спрут сдернул крепление с прикрывавшей танк сетки и выбрался наружу: то ли окрестности решил головоногий моллюск осмотреть, то ли по морю соскучился. Побег, передвижение по полу и пребывание вне водной стихии на здоровье морского обитателя не отразились, поскольку осьминоги могут провести без воды и кислорода до 18 часов. У них нет скелета, они могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания их клюва. Поэтому осьминог и выбрался на свободу, но был очень быстро обнаружен и водворен на место. Специалисты говорят, что осьминоги очень сильные и сообразительные. В океанариумах мира зафиксированы случаи, когда им удавалось выбираться из аквариумов и путешествовать по экспозициям.

Видео нашего «гуляющего» спрута тут же разошлось по Интернету и СМИ.

С легкой руки пользователей соцсетей и журналистов головоногого моллюска назвали Хэнк – в честь героя мультфильма «В поисках Дори».

Сегодня осьминог не выказывает никаких признаков стресса, у него хороший аппетит и отличный сон. Хэнк с удовольствием ест гребешки, креветки и красную рыбу. А спит, прикрыв глаза и прикрепившись щупальцами к стенке танка.

Когда он чем-то недоволен, то выпускает «ушки» – образования на голове, которые не так видны, когда животное спокойно.

По словам специалистов, Хэнку чуть меньше года. Он очень активен, любопытен и хитер. Во время съемок телесюжета одним из федеральных каналов Хэнк очень заинтересовался видеокамерой и с удовольствием позировал.

Обязательный карантин у Хэнка проходит без осложнений. В скором времени он переедет в зал для осьминогов экспозиции «Японское море». Здесь сделано все, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Температура воды в аквариумах зала наиболее оптимальна для осьминогов – плюс 10 градусов. Свет приглушен, и сотрудники время от времени прикрывают двери, чтобы осьминоги отдохнули от общения с публикой.