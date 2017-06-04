Библиотеки пополнят финграмотностью

Сегодня во Владивостоке Банк России передаст приморским библиотекам учебные пособия по финансовой грамотности.
Учебники вручит сотрудникам библиотек руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного главка ЦБ РФ.
Учебное пособие, выпущенное издательством «Просвещение», предназначено для обучения школьников 8 – 11-х классов в рамках изучения предмета «Обществознание» и факультативных уроков. Учебники дают практические финансовые знания, которые необходимы каждому современному человеку в повседневной жизни.
Переданные учебные материалы будут распределены между библиотеками края и доступны для жителей не только Владивостока, но и отдаленных районов Приморья.
Отмечается, что ученики десятков школ из 72 регионов России в рамках пилотного проекта по внедрению тематических учебных программ уже начали знакомиться с основами финансовой грамотности. Планируется, что в дальнейшем курс будет встроен в образовательные стандарты РФ всех уровней.
Пришедшие в минувшее воскресенье на центральную площадь города жители и гости приморской столицы осмотрели представленные на выставке «Автосалон-2017» автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, пообщались с представителями автомобильной промышленности, а также прошли тест-драйв.
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