Библиотеки пополнят финграмотностью

Сегодня во Владивостоке Банк России передаст приморским библиотекам учебные пособия по финансовой грамотности.

Учебники вручит сотрудникам библиотек руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного главка ЦБ РФ.

Учебное пособие, выпущенное издательством «Просвещение», предназначено для обучения школьников 8 – 11-х классов в рамках изучения предмета «Обществознание» и факультативных уроков. Учебники дают практические финансовые знания, которые необходимы каждому современному человеку в повседневной жизни.

Переданные учебные материалы будут распределены между библиотеками края и доступны для жителей не только Владивостока, но и отдаленных районов Приморья.

Отмечается, что ученики десятков школ из 72 регионов России в рамках пилотного проекта по внедрению тематических учебных программ уже начали знакомиться с основами финансовой грамотности. Планируется, что в дальнейшем курс будет встроен в образовательные стандарты РФ всех уровней.