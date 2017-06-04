Приморскую столицу начали готовить к холодам

В администрации Владивостока состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2017/2018 г. Вел совещание заместитель главы администрации приморской столицы Сергей Черкасов, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Предыдущий отопительный сезон прошел в краевом центре в штатном режиме, – отметил Сергей Черкасов. – Сейчас перед нами стоит задача подготовить город к следующему отопительному сезону своевременно и качественно.

За короткий летний период, до наступления холодов, городским коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить более трех тысяч многоквартирных домов, совместно с энергетиками капитально отремонтировать свыше 10 километров ветхих тепловых сетей. А также подготовить эксплуатационное оборудование 95 городских котельных и сформировать необходимые запасы топлива.

– Сейчас в городе ведутся гидравлические испытания, – отметил главный инженер СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев. – Мы уже завершили гидравлические испытания в большей части домов Первореченского, Ленинского, Фрунзенского районов. Совсем скоро наши энергетики приступят к испытаниям в Первомайском районе. Последним этапом станет проверка трубопроводов в Советском районе.

Энергетики отмечают, что отключение горячей воды в многоквартирных домах на время гидравлических испытаний – необходимая мера. Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают в период гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей отключать от системы горячего водоснабжения потребителей: иначе невозможно качественно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону.

После того как будут завершены гидравлические испытания, начнутся работы по устранению порывов и капитальный ремонт городских теплосетей. Ежегодно специалистам муниципального Владивостокского предприятия электрических сетей и Дальневосточной генерирующей компании приходится капитально ремонтировать десятки километров городских тепловых сетей. Это связано с тем, что городские теплосети в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие. Специалисты отмечают, что на отдельных участках износ теплосетей – свыше 85 %. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонтов.

Как отметили в ходе заседания, прошедший отопительный сезон показал, что труд энергетиков и своевременная подготовка сетей позволили пройти зиму без больших аварий: в городе не было зафиксировано крупных аварий на объектах и системах теплоснабжения, а локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.

Завершить подготовку жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока планируется к 15 октября. Многоквартирные дома должны получить паспорта готовности к отопительному периоду до 1 ноября.