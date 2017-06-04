Экологию поддержали «Ладошками добрых дел», викторинами и концертом

Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким городским экологическим праздником. Он прошел в минувшее воскресенье в муниципальном парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо. Организатором мероприятия выступило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, уточнили в пресс-службе мэрии.

Воскресенье за городом выдалось солнечным и уже по-летнему теплым. Жители и гости города приезжали в парк целыми семьями – отдохнуть, погулять на свежем воздухе, принять участие в конкурсах и викторинах. Как отметил заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, каждый нашел занятие по душе и никто не ушел без подарков.

Различные игровые, интеллектуальные и танцевальные площадки радовали маленьких горожан. Все желающие смогли оставить надпись или отпечаток ладони на баннере «Ладошки добрых дел», расписать специальными красками лицо или руки картинками на тему «Сохранение и улучшение окружающей среды» или повязать атласную ленту с пожеланием на экологическое дерево.

– Мы отмечаем День эколога ярким и грандиозным праздником. Все экологические мероприятия, проводимые администрацией Владивостока, призваны повысить культуру и ответственность граждан за состояние окружающей среды, сформировать у молодого поколения бережное отношение к природе, – отметил Антон Бибиков. – Мероприятия по экологическому просвещению проводятся во Владивостоке уже 13 лет, ежегодно в них принимает участие более 12 тысяч человек.

Завершился городской экологический праздник в парке им. Сергея Лазо выступлением лучших творческих коллективов.

Справка «В»

Ежегодно администрация Владивостока проводит для юных горожан уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод – все это экологической направленности. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по селективному сбору мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводятся итоги вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от администрации города.

В городе продолжается реализация трех проектов по селективному сбору мусора – «Возьми пластик в оборот!», «Свалкам – нет!» (утилизация автопокрышек), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Мероприятия проводятся в рамках реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.



