Пришкольным лагерям расширили базу

С 1 июня в 47 образовательных учреждениях Владивостока открылась первая смена оздоровительных пришкольных лагерей. В них отдыхают 2895 детей.

В этом году лагеря базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, уточнили в пресс-службе администрации приморской столицы.

Открытие пришкольных лагерей было праздничным. Так, педагогами центра творчества «Надежда» совместно с педагогическим коллективом школы № 83 была организована праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. В удобном и просторном актовом зале школы замечательно провели время 185 ребят. Для них был подготовлен небольшой концерт.

Сотрудники центра детского творчества Советского района провели игровую программу «Давайте вместе веселиться», а центр «Подросток» – конкурс-игру «Будущие разведчики Вселенной».

В течение каникул ребята в пришкольных лагерях заполнят свое свободное время полезными делами. Физкультура укрепит здоровье, развлекательно-познавательные игровые программы и подвижные игры поднимут настроение.

– Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8.30 утра до 14.30. Там дети будут завтракать, обедать, принимать участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывать свои силы в разных видах творчества, – сообщила начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева.

Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях отдохнут более 10 тысяч школьников.