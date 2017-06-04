Добровольцы чистили Золотой Рог

Морским субботником завершился весенний двухмесячник чистоты во Владивостоке

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды во Владивостоке в минувшую субботу прошел морской субботник. Его участники очистили от мусора акваторию бухты Золотой Рог и речку Объяснения в месте впадения в бухту.

Организаторами акции являются Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и администрация Владивостока, которая также взяла на себя вывоз и утилизацию собранного мусора.

В морском субботнике приняли участие представители администрации города, Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, Тихоокеанского флота ВМФ России, администраций морских портов Приморья, предприятий-водопользователей и общественных организаций.

Перед началом работы присутствовавших приветствовали и.о. главы Владивостока Константин Межонов и руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев.

– Сегодня нас с вами объединило еще одно нужное и благородное дело – акция экологии и чистоты. Забота об окружающей среде становится частью нашего образа жизни, – отметил Константин Межонов. – Морской субботник станет завершением традиционного весеннего двухмесячника чистоты во Владивостоке, в рамках которого мы привели в порядок улицы и скверы, высадили деревья и цветы. Но на этом не заканчивается забота о благоустройстве и красоте нашего города. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы Владивосток был ухоженным и уютным.

– Золотой Рог всегда в центре внимания, это одна из визитных карточек Владивостока, – подчеркнул Альтаир Тюменев. – Сегодня мы сосредоточимся на месте впадения речки Объяснения в бухту Золотой Рог. После того как будет выполнена уборка, установим боновые заграждения, которые предотвратят попадание различного мусора в Золотой Рог в дальнейшем.

Уборка акватории стартовала в 9 часов утра: катера, буксиры, суда-нефтемусоросборщики вышли в бухту Золотой Рог, рассказали в пресс-службе мэрии. Чтобы не допустить распространения мусора по воде, буксиры устанавливали боновые заграждения. Затем отбуксировывали и складировали на берегу твердые бытовые отходы для последующего вывоза на спецзавод, где мусор и будет утилизирован.

Волонтеры трудились и на речке Объяснения. В месте, где река впадает в Золотой Рог, горожане собирали мусор с помощью сачков, добровольцы в гидрокостюмах очищали воду. Производился сбор мусора и в прибрежной зоне впадения речки в бухту.

К слову, накануне вдоль берегов речки также проводились работы: сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» Владивостока очищали территорию вдоль речки от мусора. В течение недели рабочие ликвидировали несанкционированную свалку отходов, вывезено 10 самосвалов мусора.

Горожане, принявшие участие в акции, считают, что морские субботники необходимы, но хотелось бы, чтобы жители и гости Владивостока не бросали мусор в море и не оставляли ничего после своих пикников на берегу. Ведь львиную долю «мусорного улова» составили алюминиевые банки, пластиковые бутылки, пакеты, даже ботинки и прочие бытовые отходы.

Напомним, первый масштабный общегородской морской субботник состоялся в приморской столице в 2013 году по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. Тогда в субботнике по очистке бухты Золотой Рог приняли участие около ста человек: владельцы и экипажи катеров и яхт, представители самых разных общественных организаций, волонтеры, студенты и горожане разного возраста и профессий. Было собрано более 10 тонн отходов.