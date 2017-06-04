Долги по зарплате в регионе превысили 1 млрд рублей

Свыше 18 тыс. нарушений в сфере оплаты труда выявили прокуроры в регионах Дальнего Востока в первом квартале 2017 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В общей сложности долги перед рабочими за первые три месяца года превысили 1 млрд руб. Прокуроры отмечают, что случаев невыплаты денег, как и предприятий в различных стадиях банкротства, стало больше. Именно на такие неблагополучные компании приходится основная доля долгов – свыше 670 млн руб.

Как уточняет агентство «Интерфакс», наибольший уровень задолженности по зарплате сохраняется в Приморском крае, где к концу первого квартала не выплачено более 500 млн руб. Около 400 млн руб. от этой суммы приходится на ОАО «Радиоприбор». Возросла задолженность в Якутии, на Камчатке и в Амурской области.

Отмечается, что реальные долги дальневосточных компаний существенно превышают статистические показатели. К апрелю 2017 года прокуроры выявили на Дальнем Востоке 168 предприятий, которые не подают сведения о расчетах с работниками.

Сумма их долга составила почти 700 млн руб., из них 80 предприятий с задолженностью в 495 млн руб. находятся в различных стадиях банкротства. Во всех случаях приняты соответствующие меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего за январь – март 2017 года на незаконные правовые акты в сфере оплаты труда принесено почти 300 протестов, внесено 867 представлений, объявлено 87 предостережений, в судебном порядке защищены права более 10 тыс. работников о взыскании заработной платы на сумму, превышающую 204 млн руб. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 885 виновных лиц, возбуждено 22 уголовных дела.