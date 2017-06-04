«Аэрофлот» пропишет на борту тульский пряник

Одна из кондитерских фабрик Тулы станет поставщиком тульских пряников в бортовое меню «Аэрофлота», сообщил департамент общественных связей авиакомпании.
– Мы рады приветствовать тульский пряник на борту нашей авиакомпании. Это соответствует пожеланиям наших пассажиров, которые в ходе исследования высказались за более широкое включение в меню и сервировку национальных элементов, – приводит слова генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева агентство «Интерфакс».
Планировалось, что нововведение появится на рейсах «Аэрофлота» с 1 июня. Тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом «Аэрофлота» станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от трех часов полета из Москвы.
Пришедшие в минувшее воскресенье на центральную площадь города жители и гости приморской столицы осмотрели представленные на выставке «Автосалон-2017» автомобили известных брендов, изучили их технические характеристики, пообщались с представителями автомобильной промышленности, а также прошли тест-драйв.
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