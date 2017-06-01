Судебные приставы принимают жалобы на коллекторов

Краевая служба судебных приставов за 4 месяца с начала года приняла 15 обращений от граждан на действия коллекторских агентств.

В основном жители Приморья жаловались на нарушения, связанные с превышением количества телефонных звонков, обработкой персональных данных, оказанием психологического давления, звонками в ночное время, общением с родственниками, соседями без согласия должника на взаимодействие с коллекторами, сообщили в пресс-службе краевого управления Федеральной службы судебных приставов РФ.

После проведения предварительной проверки пять из указанных обращений направлены в другие регионы России по месту нахождения коллекторских агентств. Еще пять были признаны необоснованными, два – отозваны заявителями, по трем проводятся проверочные мероприятия.

Заявление одной из жительниц Приморья стало поводом для обращения в правоохранительные органы. Женщина пожаловалась на то, что коллекторское агентство пытается взыскать с нее несуществующий долг. Выяснилось, что кредитный договор на сумму 9 тысяч рублей был оформлен от имени жительницы Приморья посредством онлайн-заявки в финансовое учреждение, расположенное в Москве. При этом сама гражданка узнала о кредите только тогда, когда к ней обратились коллекторы с просьбой вернуть одолженные денежные средства. Усмотрев признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ, работники краевого УФССП России направили сообщение в правоохранительные органы.

В свою очередь, специалисты напоминают: за защитой своих прав от оказания неоправданного давления со стороны коллекторов следует обратиться в УФССП России по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 12 с соответствующим заявлением либо сообщить о противозаконных действиях по телефону доверия 8(423)241-21-65.