Сколько нужно денег для счастья?

Социологи исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, сколько средств необходимо для «нормальной жизни» среднестатистической российской семье. Оказалось, что запросы россиян не превышают 83 тыс. рублей.

Корреспондент «В» решил поинтересоваться у горожан, сколько же им нужно денег для счастья и какие статьи расходов в их бюджете основные.

Вера Петровна, 70 лет:

– Чтобы не тревожиться о состоянии своего кошелька, мне нужно в месяц около 80 тысяч рублей. Я бы чаще ходила в театр или встречалась со своими приятельницами, и не дома, а в каком-нибудь уютном кафе.

Я бы тратила деньги на книги: они сейчас очень дорогие. Отправилась бы в путешествие. Сейчас, чтобы посетить обычный оздоровительный санаторий в пределах Приморского края, мне приходится копить на путевку целый год. Я живу на пенсию и средства, которые мне платят за подработку, но их совсем немного.

Игорь Эдуардович, 49 лет:

– Мне нужно около 60 – 70 тысяч рублей. Семейный бюджет расходится на образование детей, на продукты, одежду и т.д. Хочется, чтобы средства оставались и на свои, чисто мужские развлечения – охоту, рыбалку.

Алексей, 37 лет:

– Счастье не зависит от наличия денег. Они нужны для достойного существования. Мне бы хватило 50 тысяч рублей в месяц – на еду, одежду, бензин, рыбалку. А вот для содержания семьи этого уже недостаточно.

Максим, 29 лет:

– Для удовлетворения моих потребностей много денег не нужно. Мне кажется, в нашей стране даже миллионерам не на что тратить деньги. Купил машину-дом-яхту… и все. На что еще тратить прибыль? Не знаю. Мне бы и 100 тысяч рублей хватило.

Нина, 30 лет:

– Девушкам в материальном плане сложнее, чем мужчинам, содержать себя: помимо основных статей расходов, таких как оплата коммунальных услуг, закупка продуктов питания, нужны еще средства на услуги косметологов, парикмахеров, на хорошую одежду и т.д. А ведь еще хочется и мир посмотреть, и машину купить… Думаю, только на себя требуется около 70 тысяч рублей в месяц. А на содержание семьи – в два раза больше.

Ульяна, 44 года:

– Мне надо больше 100 тысяч рублей ежемесячно. Это немного, с учетом того, что приходится оплачивать учебу детей в университетах. Сын, хоть и поступил в вуз на бюджетной основе, проживает в другом городе, так что приходится оплачивать его содержание и съемное жилье. Дочь учится во Владивостоке, но на платной основе. Сейчас я получаю 50 тысяч рублей в месяц, и этого не всегда хватает для личных нужд. Хотелось бы еще откладывать часть денег на черный день или на старость.

Дмитрий, 22 года:

– Мне 40 тысяч рублей будет достаточно. В основном не хватает средств на развлечения: чаще хочется посещать бары, клубы, отдыхать с друзьями на природе. Впрочем, и сейчас размер моей заработной платы достигает этой суммы, но не каждый месяц. Много денег у меня уходит на еду и на вредную привычку: много курю.

Виталий, 42 года:

– Лично мне не требуется много денег, они нужны на содержание детей, жены и машины. Лишних средств не остается. Однако хочется ведь еще и родителям помогать побольше, да и просто знакомым пенсионерам, жалко их… Думаю, на осуществление этих целей я бы мог направлять средства, если бы получал около 100 тысяч рублей.

Марина, 35 лет:

– На нашу семью из четырех человек ежемесячно требуется 50 тысяч рублей. Сколько нужно денег, чтобы жить комфортно, не думала, но, конечно, больше, чем мы зарабатываем сейчас. Не хватает денег на отдых, на развлечения.

Ольга, 53 года:

– Сейчас получаю вполне приличную зарплату, но для счастья чуть-чуть не хватает. Хотелось бы, чтобы оставалось больше средств на отдых. Люблю путешествовать, в том числе и по Росси, но туры внутри страны очень дорогие. Хочется не отказывать себе в каких-то медицинских услугах. Предполагаю, для комфортного проживания нужно около 100 тысяч рублей в месяц.

Сергей, 26 лет:

– Зарплаты в 50 – 60 тысяч рублей мне хватает. Хотелось бы получать больше, чтобы купить квартиру в ипотеку и не тратить денег на съемное жилье: на аренду уходит треть бюджета. Еще хотелось бы сменить машину, но на это не нужно много средств. В любом случае, если потребуется – заработаем!