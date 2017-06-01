Его осудили за лайк

Да, читатель, вот такой вот кандибобер случился: приговорили человека к штрафу в 220 тысяч рублей за то, что он поставил лайк в «Фейсбуке».

И даже одобрил, поставил лайк, не сообщение, а комментарий к нему. Представляете? Самое время всем фанатичным поклонникам так называемой свободы Интернета начать кричать о нарушениях прав человека, о цензуре, о том, что судят человека за выражение своего мнения…

В общем, много чего могли бы написать разного рода товарищи, считающие, что свобода слова и вседозволенность – одно и то же и что «в Интернете все можно». Но почему-то не пишут. А я даже скажу вам почему.

Потому что осудили человека за выражение собственного мнения и этот самый лайк не в России, как стереотипно бы подумали многие, а в стране, которая для все тех же многих является просто примером демократичности, либеральности, свободы. В Швейцарии это случилось, граждане, в Швейцарии!

Как сообщила BBC, житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за лайк в социальной сети «Фейсбук». Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тысяч франков (4,1 тысячи долларов – чуть больше 220 тысяч рублей. – Прим. авт.).

Осужденный ныне швейцарец, имя которого не называется, в 2015 году поставил знак, означающий одобрение, к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме. В ответ на это Кесслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто их залайкал, объяснив это тем, что лайк продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей. Судья также отметил, что лайк подразумевает одобрение и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.

Вот так, даже в Швейцарии признали, что поливать грязью нельзя теперь и в Интернете. Потому что и за сказанное, и (или) сделанное там все равно придется отвечать. Ибо свобода мнений и свобода слова не отменяют ответственности за клевету, оскорбления и прочие гадости.

Показательно, что помалкивают, старательно не обсуждают эту новость так называемые оппозиционные СМИ в России. Те самые, что заходятся в криках, когда в нашей стране проходят подобные процессы. И в самом деле: как это, наехать на саму Швейцарию. Там ведь априори все хорошо, это у нас все плохо…