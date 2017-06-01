«Земля леопарда» получила титул «Диво России»

Видеоролик об уникальной природе «Земли леопарда» достойно представил Дальний Восток на Всероссийском конкурсе «Диво России – 2017», финал которого состоялся в Москве 30 мая. Эксперты высоко оценили туристический потенциал национального парка, присудив проекту из Приморья третье место в номинации «Природные объекты».

Конкурс «Диво России» проходит уже в четвертый раз и выполняет важную задачу – повышает привлекательность страны для туристов, выявляет интересные объекты и мотивирует людей открывать для себя новые горизонты. Почти 700 видеороликов прислали участники со всей страны – от Камчатки до Калининграда.

В финале на суд экспертного совета было представлено 55 видеопрезентаций из 33 регионов.

«Земля леопарда» впервые приняла участие в конкурсе. Проект, автором которого выступил режиссер монтажа «8-го канала» из Владивостока Андрей Пичугин, представляет удивительную природу юго-западного Приморья в осеннем наряде. Все кадры, используемые в видеоролике, были сняты в заповеднике Кедровая Падь самим автором, а также сотрудниками «Земли леопарда» с помощью профессиональных камер, фотоловушек и другого оборудования. Собранный в единую картину заповедной природы материал позволил заинтересовать зрителей и помог им совершить путешествие в мир дальневосточного леопарда.

Лозунг конкурса – «Попробуй удиви!», и посвященный «Земле леопарда» проект с этой задачей успешно справился. Ролик о «Земле леопарда» выделялся среди большинства работ, потому что не сопровождался текстовыми или звуковыми комментариями: красота флоры и фауны заповедного леса говорили сами за себя.

– Работая над видео, я старался передать свои ощущения от пребывания в Уссурийской тайге поздней осенью, – рассказывает Андрей Пичугин, автор ролика о «Земле леопарда». – В это время все живое готовится к суровому зимнему испытанию: звери заканчивают делать припасы, с деревьев опадает последняя листва, а река замедляет свой бег. И самая редкая из крупных кошек планеты – дальневосточный леопард – крадется в поисках неосторожной добычи. Я очень рад, что у меня есть возможность поделиться красотой юго-западного Приморья со всей Россией.

Отметим, что второе место в номинации «Природные объекты» занял проект «Журавлиный край» из Московской области, а золото досталось национальному парку «Таганай», видео о котором поразило жюри невероятными горными пейзажами Челябинской области.