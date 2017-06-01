У каждого второго – проблемы с холестерином

В Приморье с начала года более 48 тысяч человек прошли диспансеризацию из 135 тысяч запланированных на этот год.

Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент здравоохранения, в ходе бесплатного медицинского осмотра выявлено более 6,5 тысячи граждан с различными заболеваниями. Многие пациенты направлены на второй, более углубленный, этап.

– Диспансеризация – это качественный медицинский осмотр, который включает в себя несколько важных этапов, и отказываться от такой возможности нельзя, – советуют в департаменте. – Очень часто на приеме в рамках диспансеризации люди уверяют, что ничего не болит, чувствуют себя нормально. Но у каждого второго проблемы с повышенным холестерином, часто отмечают избыточный вес, повышенное артериальное давление – и при этом человек не принимает никаких мер по их устранению. А это как раз и ведет к более серьезным проблемам, в частности к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям.

Среди часто выявляемых проблем со здоровьем у приморцев сердечно-сосудистые и урологические заболевания, а также различные формы злокачественных новообразований в ранней стадии, которые подлежат лечению с благоприятным результатом.

Напомним, что более подробную информацию о порядке и условиях прохождения обследования можно получить в регистратуре своей поликлиники, а также у участкового терапевта.

Более подробную информацию о диспансеризации можно узнать и в краевом центре медицинской профилактики по тел. (423)226-07-85.

Справка «В»

Диспансеризацию в 2017 году предлагают пройти гражданам, рожденным в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах. Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.