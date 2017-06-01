Остров маленьких горящих заливчиков будут осваивать военные и ученые

Вторая совместная – Тихоокеанского флота и Русского географического общества (РГУ) – экспедиция отправилась из Владивостока на остров Матуа (в переводе с языка айнов означает «маленькие горящие заливчики»). Как и в прошлом году, ее возглавляет заместитель командующего флотом вице-адмирал Андрей Рябухин.

К берегам Курильских островов следуют большой десантный корабль «Адмирал Невельской», киллекторное судно КИЛ-168 и спасательный буксир СБ-522. По пути отряд зайдет в порт Корсаков на Сахалине.

На борту кораблей и судов размещено около 100 человек и более 30 единиц различной техники. В этом году военно-научный состав экспедиции значительно расширится. На острове Матуа будет работать сразу несколько звеньев гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, почвоведов, геологов, подводников, поисковиков и археологов из Владивостока, Москвы, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Для работы экспедиции на острове уже оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая и другие походные лаборатории.

Как рассказали «В» информированные источники в штабе ТОФ, перед военными и учеными поставлена задача провести подготовительные работы для создания полноценной военно-морской базы Тихоокеанского флота. Она закроет брешь в курильских проливах между Тихим океаном и Охотским морем. Как известно, субмарины заклятых друзей с баллистическими и крылатыми ракетами на борту постоянно пытаются проникнуть во внутренние воды России и нести там боевое дежурство. С размещением на Матуа противолодочных сил и средств Россия эту «калитку» для потенциального противника наглухо закроет.

В годы Второй мировой войны здесь находились крупнейшие на Курилах морская и авиационная базы Японии с мощными фортификационными оборонительными сооружениями. Мало кто знает, что после разгрома союзниками милитаристской Японии президент США Гарри Трумэн просил у советского лидера Иосифа Сталина этот остров в аренду для размещения там базы американских ВМС. И получил издевательский ответ: только в обмен на соразмерный остров на Гавайях.

Справка «В»

Первая экспедиция летом 2016 года проводила масштабные исследования на острове Матуа Курильской гряды. Двести специалистов и экспертов провели более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделали более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка территории, обследованы фортификационные сооружения острова и свыше 100 исторических объектов, оставшихся на острове со времен Второй мировой войны. Водолазы ТОФ провели гидрографическое исследование бухт и заливов Матуа.