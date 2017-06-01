На площадь – за продуктами по конкурентным ценам

Сегодня, 2 июня, и завтра, в субботу, на центральной площади Владивостока развернется общегородская продовольственная ярмарка.

Свою продукцию привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщили в пресс-службе администрации города.

На ярмарке горожане смогут приобрести свежую зелень, картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В пятницу ярмарка будет работать с 8.00 до 19.00 и в субботу, 3 июня, с 9.00 до 18.00. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

На следующей неделе ярмарка состоится в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня.