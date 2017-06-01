Юные танцоры поддержали «Розовое адажио» принцессы Авроры

Учащиеся хореографического отделения муниципальной детской школы искусств № 6 Владивостока в очередной раз вышли на Приморскую сцену Мариинского театра.

Воспитанники детской школы искусств танцевали в нескольких действиях балета-феерии «Спящая красавица»: 28 танцоров вальсом открывали первый акт, а также вышли на сцену в ходе знаменитого «Розового адажио» принцессы Авроры, приветствовавшей претендентов на ее руку и сердце. Кроме того, юные артисты участвовали в танце с фрейлинами, уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

Школьники под руководством хореографа Надежды Дроздовой с особым усердием разучивали партии, много репетировали и отлично вжились в свои роли.

Премьера балета-феерии «Спящая красавица» прошла с большим успехом, наряду с мастерством состоявшихся артистов зрители отметили и юных танцоров.

К слову, воспитанники муниципальной детской школы искусств № 6 участвуют в пяти спектаклях Приморской сцены Мариинского театра. Это оперы «Ночь перед Рождеством», «Макбет», балеты «Щелкунчик», «Корсар», а теперь и легендарная «Спящая красавица». Кроме того, артисты играют в ряде спектаклей Приморского академического краевого драматического театра им. Горького. Воспитанницы школы искусств станцевали в музыкальном спектакле «Ханума», сыграли балетную труппу Марии Нининой-Петипа в спектакле «Крейсера».