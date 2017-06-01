Микрорайон зачистили от незаконной рекламы

Во Владивостоке в Снеговой Пади демонтируют незаконные рекламные конструкции, сообщили в пресс-службе мэрии.

За два дня в микрорайоне разобрали уже двенадцать самовольных сооружений, на очереди еще пять. Демонтаж проводится силами администрации Владивостока и сотрудниками муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Масштабные работы по очистке городских улиц от несанкционированных рекламных объявлений и рекламных конструкций, портящих внешний вид улиц, ведутся по распоряжению и.о. главы Владивостока Константина Межонова.

Как пояснили в управлении наружной рекламы и информации администрации города, речь идет о рекламных сооружениях, которые были размещены на территории краевого центра самовольно, без необходимых разрешительных документов и владельцы которых не установлены.

– Решением комиссии эти рекламные конструкции были признаны установленными незаконно, и, соответственно, они подлежат демонтажу, – отметил Сергей Пригорнев, главный специалист 1-го разряда управления наружной рекламы и информации. – Все демонтированные конструкции размещаются на складе временного хранения. Владельцы данных устройств могут забрать свое имущество, представив документы, подтверждающие право собственности, и оплатив стоимость работ по демонтажу, транспортировке и хранению.

Стоит отметить, что за незаконную установку рекламной конструкции предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц – до одного миллиона рублей, для граждан – до полутора тысяч рублей.