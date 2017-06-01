«Чистый Русский»: уборка, фото, полевая кухня и концерт

Во Владивостоке 12 июня впервые состоится экологическая квест-игра «Чистый Русский» по очистке территории. Его организатором стал экологический проект «Остров мечты» при поддержке администрации приморской столицы. Мероприятие пройдет на Русском острове, участие в нем бесплатное.

В квесте-игре победит тот, кто соберет больше всего мусора с учетом требований раздельного сбора, сделает лучшие фото в социальных сетях с тегом #чистыйрусский и отгадает загадки. Победители получат призы, уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

В рамках мероприятия будут организованы пикник с полевой кухней и концерт популярных владивостокских музыкальных исполнителей – группы «Марлин» и певицы Анастасии Мещеряковой. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь.

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо:

– собрать команду из 2 – 4 человек;

– зарегистрироваться на сайте https://cleangames.ru/events/cleanrussky.

Как отмечают в «Острове мечты», для участников будет организован трансфер, контактный телефон 8(924)729-33-24.

Партнеры мероприятия: международный музыкальный фестиваль V-ROX, Дальневосточное отделение Агентства стратегических инициатив при президенте России, Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморья и краевое Законодательное собрание.

Справка «В»

Квест-игра «Чистый Русский» пройдет по принципу общероссийского экологического проекта «Чистые игры». За два с половиной года в разных регионах проведено более 50 игр, в которых приняли участие 5 тысяч человек и собрано 130 тонн мусора.