Безнадзорный выгул собак карается штрафом

На недавнем заседании административной комиссии Фрунзенского района Владивостока было рассмотрено шесть протоколов об административных правонарушениях.
Среди нарушителей, в частности, горожанин, выпустивший без надзора гулять возле дома в поселке Минка на острове Русском свою среднеазиатскую овчарку. Соседи написали на хозяина собаки заявление. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
На такую же сумму оштрафован собственник капитального гаража за то, что без разрешения изменил фасад строения – сделал дверь в месте, не предусмотренном проектом. Также мужчине предстоит согласовать произведенные изменения.
Три из рассмотренных на заседании комиссии протокола были составлены на индивидуальных предпринимателей за незаконное размещение складных рекламных конструкций (штендеров) на улицах Адм. Фокина и Алеутской. Предпринимателям были выписаны штрафы в размере 5000 рублей.
Всего по итогам заседания комиссии нарушителям административного законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму более 18000 рублей.
Аукцион по продаже одного из двух отелей (бывший «Хаятт» на мысе Бурном), строившихся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, назначен на 14 июля, говорится в сообщении АО «Российский аукционный дом» (РАД), который выступает организатором торгов.
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