Куклы взрослого мужчины

В Доме-музее семьи Сухановых открылась выставка кукол в национальных костюмах из коллекции кандидата географических наук Геннадия Хена.

Более 20 лет назад из первой своей загранкомандировки привез домой Геннадий Васильевич сувенир – куклу в традиционном японском женском костюме. Она-то и положила начало и хобби длиной в треть жизни, и огромной коллекции.

– Что может рассказать о стране и ее обычаях больше, чем национальный костюм? – говорит Геннадий Хен. – И, к примеру, интересно, почему в Китае или Южной Корее куклы в традиционной одежде продаются почти во всех сувенирных магазинах, а в таких, казалось бы, ориентированных на туриста странах, как США, они большая редкость. Быть может, дело в многовековой истории и уважении к своим корням?

В коллекции Геннадия Хена только традиционные куклы, сделанные из композитных материалов (то есть не марионетки, не тряпичные или деревянные), размером от 19 до 30 сантиметров – в общем, классические куклы. И обязательно в национальном костюме своей страны.

Изящные азиатки, латиноамериканки в ярких нарядах, экзотические африканки, бледнолицые европейки. И разумеется, куклы в русских костюмах, причем из разных областей России.

Плангонология (так по-научному называется коллекционирование кукол) всерьез захватила Геннадия Хена. Сегодня в его коллекции более 140 кукол, и это отнюдь не предел. Да и о каких пределах может идти речь, если, как говорит сам коллекционер, сегодня выходят журналы, к которым прилагаются куклы в национальных костюмах, а друзья и коллеги все активнее путешествуют по миру, да и Интернет помогает пополнять собрание.

Взглянуть на красавиц в национальных нарядах и подумать над тем, как много может сказать о стране обычная, казалось бы, кукла, можно в Доме-музее семьи Сухановых.