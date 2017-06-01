Концерт гитарный, вернисаж музыкальный

Несколько интересных мероприятий проведет для посетителей Приморская картинная галерея.

В субботу, 3 июня, здесь состоится отчетный концерт гитарной студии Prestige. Руководитель студии Дмитрий Красников – преподаватель, композитор, музыкант, лауреат международных конкурсов – на протяжении пяти лет обучает детей и подростков профессиональной игре на гитаре. Воспитанники студии выступают со своей программой на известных концертных площадках Владивостока. Отчетные концерты студия проводит ежеквартально: первый состоялся в марте, а второй студийцы приурочили к началу лета.

Программа концерта состоит из классической и эстрадной гитарной музыки различных эпох.

Билеты на концерт можно приобрести в галерее на Алеутской, 12.

А вот вход на просветительское мероприятие, которое пройдет 4 июня, свободный. В воскресенье в 19.00 здесь состоится заседание клуба «Музыкальный вернисаж» под девизом «Море впечатлений».

В 1922 году композитор Эрик Сати написал о своем коллеге Клоде Дебюсси развернутую статью. В ней автор (француз) утверждал о необходимости «иметь свою музыку, и по возможности без немецкой кислой капусты», предлагая для этого использовать средства живописи. Настоящая выразительность, по мнению Эрика Сати, присутствует на полотнах Клода Моне, Сезанна и Тулуз-Лотрека. Этих художников принято называть импрессионистами.

Как появился этот стиль в искусстве? Почему композитора Дебюсси считают импрессионистом? Кто познакомил Францию с музыкой Модеста Мусоргского?

На эти и другие вопросы будут даны ответы на заседании клуба «Музыкальный вернисаж». Второе заседание состоится 15 июня. Вход, напомним, свободный.