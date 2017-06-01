Как научить котенка умываться

К Международному дню защиты детей и под занавес сезона Приморский краевой театр кукол дарит зрителям милый подарок – премьеру спектакля «Как научить умываться котенка» по пьесе Маши Лукашкиной. Состоится она 3 июня.

Немного наивная, но очень легкая, веселая и поучительная история о том, как Оля, Коля, ворона, собака и даже великий маг Амба-Карамба старались все вместе научить умываться маленького котенка, наверняка понравится и юным зрителям, и их родителям. Ведь спектакль, как всегда в театре кукол, не только содержательный, но и зрелищный, интересно и красочно оформленный художником Ольгой Семеновой.

– В начале этого сезона мы поставили пьесу Маши Лукашкиной «Мышка-хвастунишка», и она имела успех у публики, – отметил главный режиссер театра кукол Виктор Бусаренко. – Когда автор об этом узнала, она тут же прислала нам вторую пьесу – «Как научить умываться котенка». Мы решили, что и эту работу можно взять, потому что в репертуаре театра такого рода пьес некоторая нехватка.

Во-первых, это современный автор, а часть творческой программы театра – работа с актуальными детскими авторами, чтобы зрители знали: умно и интересно для детей могут писать и сегодня. Кроме того, в пьесе есть очень четко дозированная дидактичность, поучительность, она продолжит серию наших воспитательных спектаклей «Про царя коварного и Вовку-пожарного», «Веселый урок дяди Степы». Мы театр педагогический, и такие сказки нам нужны.

Котенку – любимцу девочки Оли – отлично живется! В деревне котам раздолье. Вот только он замарашка: то в лужу свалится, то еще где перепачкается, а умываться не хочет. Зачем? Ему и так хорошо. Оля и Коля и мази от грязи по волшебному Интернету для котенка выписывали, и ругали его, и даже подвергли сеансу гипноза. А что же помогло? Сознательность!

– Вопросы личной гигиены, опрятности актуальны для малышей и их родителей, – говорит Виктор Бусаренко, – ведь малышу надо научиться понимать, что надо быть аккуратным. Наш спектакль поможет это осознать. А те, кто уже любит умываться, подумают: а я знаю, что умываться хорошо, я молодец.

Родители же на спектакле задумаются над тем, как лучше воспитывать ребенка: пряником и лаской или ремешком и тряской, ведь в постановке речь и об этом. Нужно, наверное, совмещать и то, и другое и не ждать немедленных результатов, а упорно двигаться к цели, быть настойчивым и упорным.

На мой взгляд, спектакль в меру забавный, близкий и понятный и детям, и взрослым. В пьесе простые, обаятельные, легкие стихи, и в целом все творчество Маши Лукашкиной в хорошем смысле наивное, позитивное, но не примитивное ни в коем случае.

Есть в постановке и неожиданные повороты – с гипнозом, романтической сценой с луной, и все вместе это целое приключение в жизни маленького существа.

Мы использовали тростевые куклы, нашему зрителю это очень нравится, также привнесли в спектакль немало театральных чудес: исчезновение, неожиданное появление, пролет звезды и так далее. Все эти находки украшают постановку, делая ее оригинальной, зрелищной. Мы шли от эстетики классического советского мультфильма, сделали добрую воспитательную сказку. Без претензий, но с полезным смыслом.

Постановкой «Как научить умываться котенка» театр кукол завершает сезон. Так, 3 июня состоятся сразу два спектакля: в 12.00 премьера, а в 14.00 в зал театра придут дети из неполных семей, коррекционных центров на благотворительный показ. Это давняя традиция театра и Российского детского фонда.

А осенью театр кукол начнет сезон большой красивой постановкой японской сказки «Журавлиные перья», на работу над которой уйдет фактически все лето.