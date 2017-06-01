В июне 2016-го

Владивосток встал на защиту главы города Игоря Пушкарева

Задержание главы Владивостока Игоря Пушкарева, с момента которого уже исполнился год, было не только внезапным, но и беспрецедентно жестким. Однако те, кто данной инсценировкой пытался оттолкнуть людей от мэра, столкнулись с мощной волной его поддержки. Изменилось ли отношение горожан к главе Владивостока после года расследования его дела, выясняли корреспонденты «В».

Растоптать не получилось

1 июня 2016 года всю Россию облетели кадры, как конвой ведет Игоря Пушкарева к самолету с заломленными руками, будто опасного рецидивиста. Картинка получилась действительно ужасающей, потому что даже опасных рецидивистов так демонстративно не конвоировали. По крайней мере, не транслировали это по центральному телевидению. Казалось, кто-то всеми силами старался показать зрителям, каков злодей, и одним махом растоптать его репутацию, созданную за восемь лет работы в качестве градоначальника. Как будто кто-то мог действительно подумать, что Игорь Пушкарев попытается сбежать, скрыться от следствия. Глава Владивостока при первой же возможности заявил: он намерен доказывать свою невиновность в суде всеми законными способами. Скрываться или убегать человеку, который ищет справедливости и дорожит своей репутацией, как минимум неразумно. А уж кого-кого, а Игоря Пушкарева в недостатке разумности не сможет обвинить даже следствие.

В итоге неадекватный по жесткости арест главы города возымел обратный эффект. Жители Владивостока, которые поддерживали градоначальника, только укрепились в своем мнении о наличии политической составляющей в уголовном преследовании. Даже оппоненты Пушкарева возмутились обстоятельствами и причиной его задержания.

Первая реакция

И уже на следующий день, 2 июня 2016 года, на сайте change.org появилась петиция в защиту Игоря Пушкарева. Только за одну неделю к ней присоединились более трех тысяч человек. Большая часть из них – владивостокцы. Но немало было и жителей других городов и населенных пунктов Приморья, России и даже зарубежных стран.

7 июня 2016 года горожане вышли с лозунгами «Пушкарев выбран народом!», «Верните избранного мэра!», «Пушкарев, мы за тебя горой!» на санкционированный пикет в поддержку главы приморской столицы. Пришло более 500 жителей города, объединенных стремлением защитить Игоря Пушкарева от обвинений, показавшихся им несправедливыми. Собравшиеся требовали беспристрастности в расследовании уголовного дела.

Также пикетчики были возмущены, что уважаемого и порядочного человека, градоначальника арестовали «напоказ, с заломленными за спину руками, с наручниками и другими атрибутами захвата террориста или разбойника». Многие, по их признанию, не понимали, в чем именно обвиняют главу города, считали поводы для его задержания надуманными и усматривали в этом деле политическую подоплеку. Энтузиасты организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину в защиту Игоря Пушкарева.

– Пока что суда над Игорем Пушкаревым не было, его вина не доказана, а СМИ уже объявляют его преступником, – возмущалась Лидия Негода, участник Великой Отечественной войны. – Нам завидуют, что у нас такой красивый город! А мы им гордимся, а вместе с этим гордимся и главой города Игорем Пушкаревым. Я знаю его только с хорошей стороны, особенно в тех делах, которые связаны с ветеранами.

– Я живу во Владивостоке с 1951 года и вижу, как он изменился, – говорил Исаак Ланцман, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. – Столько доброго, сколько сделано Игорем Сергеевичем, не было сделано никогда. То он на детской площадке, то на стадионе, то у памятника, то в сквере, то с ветеранами общается, причем не только разговаривает, но и жмет руку и спрашивает о твоем здоровье. Так надо использовать его потенциал, он может еще много доброго сделать. Что же мы правильных хозяйственников сажаем за решетку, а кто же будет у нас создавать ценности?

В течение двух часов горожане открыто высказывали свою признательность Игорю Пушкареву за те добрые дела, которые он совершил на посту главы города. Люди охотно выражали свое мнение, и оно совпадало и у людей старшего поколения, включая ветеранов Великой Отечественной войны, и у граждан среднего возраста – активных строителей нового Владивостока, и у молодежи.

Поддержка по нарастающей

Общественный резонанс, вызванный арестом главы Владивостока, со временем только усиливался. В июне 2016 года в поддержку Игоря Пушкарева выступили руководители общественных организаций, ветераны Владивостока, депутаты, деятели искусства и т.д. Вместе и по отдельности, групповыми обращениями и личными высказываниями.

– Я, как и весь российский народ, за справедливость, против двойных стандартов. До суда человек не может быть обвинен и к нему не могут приниматься меры насилия, как к бандиту с оружием. Считаю, что эти два принципа были нарушены относительно Игоря Пушкарева, и этим я возмущен, – заявил газете «Золотой Рог» почетный гражданин Владивостока, заслуженный работник транспорта РФ, почетный президент ОАО «ВМТП», член Ассоциации морских торговых портов России Михаил Робканов.

В защиту мэра в газете «Владивосток» высказались директор спидвейного клуба «Восток» и стадиона «Авангард» Константин Цыбулин и главный тренер спидвейной команды «Восток» Игорь Столяров, которые отметили его роль в сохранении и развитии спидвея в приморской столице.

С поддержкой выступили и знаменитые российские артисты. Среди них актер Михаил Пореченков и певица Елена Ваенга, которые не раз посещали Владивосток и видели, как город меняется к лучшему.

В редакцию «В» звонили читатели. Никогда на памяти наших корреспондентов телефоны газеты не принимали столько звонков.

– Посмотрите, какие сегодня строятся великолепные детские сады. А там, где нет возможности построить новый сад, увеличилось количество групп. Некогда безразмерная очередь для дошколят практически сошла на нет, хотя новорожденных во Владивостоке резко прибавилось. В школах делается капитальный ремонт, закупается новое оборудование, – рассказывала наша читательница Надежда Савченко, всю свою жизнь посвятившая обучению детей, работавшая в средних школах и в педагогическом училище и хорошо осведомленная о том, что было с образовательными учреждениями ранее и какая ситуация сейчас.

– До прихода Пушкарева на должность главы города мне приходилось несколько раз обращаться к его предшественникам. Ранее ни одна из моих небольших просьб не была услышана. К Пушкареву я обращалась дважды. Во-первых, по поводу тротуара на улице Уборевича. Буквально на следующий день приехала бригада городских рабочих и за непродолжительный период были качественно отремонтированы все проблемные участки. Сколько пожилых людей теперь вспоминают его добрым словом! Второй раз я ему звонила

из-за хамства водителя одного из маршрутных автобусов. И что вы думаете? Мне пришел письменный ответ, что хама наказали в дисциплинарном порядке, а сам маршрут взят под особый контроль. Вот в таких мелочах и видна действенность и ответственность, – рассказывала Алла Ермолаева, ветеран труда, врач-рентгенолог на пенсии.

– Огромное спасибо Игорю Сергеевичу за памятник Высоцкому, – это Елена Дорощенкова, пенсионер. И так далее… Перечислить весь объем писем и звонков, поступивших у нам за прошлое лето, невозможно: в газете просто не хватит страниц. Были, конечно, и отрицательные отзывы. Но их поступало крайне мало, и, как правило, они не относились к зоне ответственности главы города.

Год спустя…

Расследование дела в отношении Игоря Пушкарева завершено. Ход его активно муссировался в СМИ. Эмоции улеглись, у людей была возможность спокойно ознакомиться с позицией следствия и с позицией защиты. Изменилось ли что-нибудь в отношении владивостокцев к Игорю Пушкареву через 12 месяцев? Только то, что несправедливость выдвинутых обвинений в отношении главы Владивостока стала для многих из них еще более очевидной.

Мнения

Максим Пряженников, председатель Приморской краевой организации Российского союза молодежи, директор Приморского краевого Дома молодежи:

– Пушкарев именно такой градоначальник, которого принято называть хозяином города, который вникает во все проблемы и решает их. Игорь Сергеевич работу своей администрации строил на долгосрочную перспективу. Хотелось бы особо отметить заметное развитие социальной сферы, а также доступность администрации для обратной связи с населением города. Раньше о такой открытости в работе мэрии можно было только мечтать. И самое главное, Пушкарев постепенно выполнял все данные им избирателям обещания. Не все и сразу, конечно, а планомерно и по каждому пункту предвыборной программы.

Сегодня мы видим, что команда Пушкарева продолжает работать, все городские службы работают в штатном режиме, что лишний раз подтверждает ее профессионализм.

Владимир Беспалов, депутат Законодательного собрания, представитель фракции КПРФ:

– Прошел год, скандальный оттенок сменился долгим ожиданием решения суда. Как у главы администрации, у Пушкарева были свои формы и методы работы. С чем-то я соглашался, с чем-то нет. Но, во всяком случае, он руководил. Без него целая череда замов пыталась руководить. С приходом Межонова ситуация изменилась в лучшую сторону. Я общался с заместителями главы администрации и вижу, что люди продолжают работать должным образом.

Сейчас трудно сказать, сможет ли Пушкарев выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Владивостока и за кого будут голосовать депутаты. Но чем быстрее закончится судебная тяжба, тем лучше будет для города.

Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России:

– Наш творческий союз работает в сотрудничестве с администрацией Владивостока, недавно мы при ее поддержке провели выставку «Морская», издали по ее итогам альбом. Проекты реализуются, это отрадно…

Но, когда глава города Игорь Пушкарев находился на своем рабочем месте, мы чувствовали его заинтересованное, душевное, не побоюсь этого слова, прекрасное к нам отношение. И многие вопросы, которые нам, художникам, казались нерешаемыми, при его сотрудничестве решались оперативно. Кроме того, у ПСХР были большие планы с Игорем Сергеевичем, и мне очень, очень жаль, что их воплощение сорвалось. Очень досадно.

Должен сказать, что я просто не верю в те обвинения, которые предъявляются Игорю Пушкареву. Он просто не такой человек.

Сергей Федоренко, заместитель директора саморегулируемой общественной организации «Альянс строителей Приморья»:

– Администрация Владивостока справляется со своими задачами очень хорошо. Команда работает профессионально, нет каких-то провалов, бюрократических проволочек – и именно в этом заслуга Игоря Пушкарева. Он поставил в администрации таких управленцев, которые выполняют свою работу грамотно и профессионально, выстроил такую систему управления, которая может функционировать в любой ситуации. Конечно, плохо, что мэра нет, ведь любой команде нужен лидер, который бы где-то подбодрил, где-то подсказал, а где-то и поругал.

Кстати

Со страницы Игоря Пушкарева в социальной сети 1 июня 2017 года:

– Сегодня исполнился ровно год с момента моего задержания, – говорится в сообщении. – Год, который хочется вычеркнуть из памяти и больше никогда его не вспоминать. К сожалению, это невозможно. Такое не забывают. Испытания, которые посылает судьба, закаляют характер, волю и душу. За год, проведенный в заточении, я особенно почувствовал, как важно оставаться верным своим принципам, идеалам и ценностям.

Как бы ни складывались личные обстоятельства, нужно верить в лучшее, продолжать работать на благо родного города, региона и страны, чтобы место, где ты живешь, становилось безопасным, комфортным, красивым и имело будущее. Я искренне так считаю, я в это верю. Верю, что, несмотря на то что со мной обошлись несправедливо, в угоду политическим интригам, все разрешится по справедливости. Я верю в мою страну. Верю в ее справедливость.

Правда – она одна! На посту главы Владивостока я проработал девять лет, восемь из которых непосредственно принимал участие. Все это время я честно работал на благо города. Вкладывал в его развитие все силы, душу и опыт. Я хотел, чтобы Владивосток стал комфортнее, красивее, современнее и в то же время не потерял своего неповторимого колорита. Чтобы жители города гордились тем, что они живут во Владивостоке. Не мне давать оценку своей работе, ее даст время, но положительные изменения за эти годы в жизни Владивостока налицо.

Немного о моем нынешнем положении. В настоящее время я продолжаю знакомиться с материалами дела. И я по-прежнему заявляю – я невиновен! Буду доказывать это в суде. Спасибо всем за поддержку, – написал Игорь Пушкарев.



