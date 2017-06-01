Отель на мысе Бурном уйдет с молотка

Аукцион по продаже одного из двух отелей (бывший «Хаятт» на мысе Бурном), строившихся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, назначен на 14 июля, говорится в сообщении АО «Российский аукционный дом» (РАД), который выступает организатором торгов.

Отчет об оценке рыночной стоимости актива выполнила компания Ernst&Young, уточнило агентство «Интерфакс». Начальная стоимость лота составляет 4,1 млрд рублей. Торги проходят по поручению АО «Наш дом – Приморье».

Для сравнения: по словам представителя АО «Наш дом – Приморье», выступившего с отчетом перед депутатами ЗС ПК в 2014 году, сметная стоимость гостиницы на мысе Бурном увеличилась на сегодняшний день в 1,9 раза по сравнению с первоначальным проектом – с 3,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей. Подчеркнем, что данные приведены на 2014 год. Сейчас на продажу выставлен гостиничный комплекс.

В его состав входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м и здание спа-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

«По данным за 2016 год, Владивосток посетило более полумиллиона туристов. При этом регион испытывает острый дефицит в качественных гостиничных услугах, особенно представительского уровня. Данный проект более чем актуальный и имеет все основания стать жемчужиной гостиничной индустрии приморской столицы, а покупателю предоставляется эксклюзивная возможность занять пустующую нишу гостиниц премиум-класса», – эти слова генерального директора РАД Андрея Степаненко приводятся в сообщении.

Напомним: «Хаятт Ридженси Владивосток – Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями «Хаятт» в России. В итоге гостиницу на Корабельной набережной все же решили достраивать, а на мысе Бурном – продать.