Семья переходного периода

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Сложный выбор предстоит зрителям. Почти все новинки проката стоят того, чтобы их увидеть. На большие экраны выходит фильм «Нелюбовь», ставший событием Каннского кинофестиваля. Далее фантастический и супердорогой блокбастер «Чудо-женщина». За ним комедия «Спасатели Малибу» и два мультфильма: «СПАРК. Герой Вселенной» и «Подводная эра».

«Нелюбовь» (18+)

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры Алеша исчезает.

Новая лента Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Российский режиссер после спорной притчи «Левиафан», где форма преобладала над содержанием настолько, что в какие-то моменты красивые кадры отечественного захолустья становились просто невыносимыми, сделал акцент на развитии истории и персонажей. При этом сохранив безупречную операторскую работу. Это пошло фильму на пользу. Пожалуй, именно эту премьеру стоит выделить как главную.

«Чудо-женщина» (16+)

Перед тем как стать чудо-женщиной, она была Дианой – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Очередной кинокомикс из фантастической вселенной, в которой соседствуют Супермен и Бэтмен. С небольшим феминистским уклоном, который компенсируется обилием красивых полураздетых девушек. Зрителю стоит готовиться не только к зрелищным битвам, но и к мощной дозе супергеройского пафоса и витиеватых высказываний. К сожалению, это обязательное зло в рамках жанра. Ценители кинокомиксов уже научились пропускать подобные речи мимо ушей.

«Спасатели Малибу» (18+)

Легкая летняя комедия, насыщенная загорелыми мускулистыми мужиками и девушками в купальниках.

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

«СПАРК. Герой Вселенной» (6+)

Мультфильм, в котором могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.

Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу. Звездная миссия по спасению Вселенной начинается…

«Подводная эра» (6+)

Мультфильм, в котором к 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей – пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…