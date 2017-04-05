Тискать разрешается. Только очень нежно

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Под дружеское мурчание рождается... релаксация

Кошачьи кафе – места, где можно не только выпить кофе с плюшками, но и пообщаться с животными, – появились 20 лет назад в Азии и постепенно приобрели популярность в Европе. В России такие заведения есть уже почти во всех крупных городах. Владивосток не отстает: в начале года у нас тоже открылось котокафе.

– Большинство наших усатых красавцев ищет себе добрых хозяев. Многие кошачьи кафе работают с фондами защиты животных, мы не исключение, – рассказывает хозяйка котокафе Анастасия Воробьева. – В апреле мы начали сотрудничать с фондом «Друг», и за это время уже двое котов нашли новые семьи. Сейчас у нас живут пять кошек, три из них – подопечные фонда. Формат кафе для устройства животных очень удобен: всегда есть вероятность, что человеку, заглянувшему сюда просто для встречи с друзьями, приглянется кто-то из мурлык. Так было три недели назад – девушка пришла пообщаться с подругой и влюбилась в шотландца Шустика, некоторое время приходила к нему, а потом забрала домой...

У каждого питомца котокафе свой характер. Главная в прайде – абиссинская кошка Сабрина, ее слушаются все. Она очень активна и любопытна. Еще один постоянный здешний обитатель – бенгал Грей. К гостям он поначалу недоверчив, на то, чтобы познакомиться, ему нужно время. Но если вы проходите «тест», пятнистый акробат в вашем распоряжении.

Свою семью ждет молодая красотка Аиша. В январе она оказалась на улице и прибилась к зоомагазину, его сотрудники отдали кошку в фонд, и после проведенного обследования оказалось, что она абсолютно здорова. Аиша – дама с характером. Она сама уделит вам внимание и придет общаться. Ей нужны личное пространство и хозяин, который оценит ее независимость.

Другая подопечная фонда – Мишель, прошлой осенью ее маленьким котенком нашли под дождем. Эта очаровательная шкода темпераментна и общительна. Но не зря говорят, что у трехцветных кошек переменчивый характер: сейчас она ластится и заигрывает, а потом повернется и сделает вид, что не знает тебя.

Самый юный обитатель кафе – новичок Коржик. Котенка со сломанной лапкой нашел на улице и принес в фонд неравнодушный парень. Увы, как сообщили врачи, травма оказалась давнишней, пальчики срослись неправильно. Коржик смирился с этой проблемой, ходит, не наступая на лапку, но остается энергичным и игривым. Он первым встречает посетителей у входа.

– Пять котов – не предел для нашего кафе, мы рады, если их будет больше. Ведь наши питомцы не могут уделить внимание всем гостям одновременно, – говорит Анастасия.

По ее словам, только половина посетителей знает, как нужно себя вести с кошками. К сожалению, многие относятся к животным как к игрушкам (наверное, поэтому на улице так много выброшенных молодых котов).

– Иногда посетители недовольны тем, что все коты спят. Но такова их природа – спать по 18 часов в день, а в дождливую погоду и все 20, – объясняет Анастасия. – С правилами поведения в кафе гостей знакомим под роспись – это настраивает на серьезный лад. Мы не приемлем насилия над животными, и если возникает такой повод, просим человека удалиться. У нас существует возрастное ограничение для детей – с пяти лет, также малыши должны общаться с кошками под присмотром родителей. Детям важно общение с животными, но их надо этому учить, объяснять им, что коту может быть больно, что это не игрушка, у него могут быть свои желания. К сожалению, понимают это даже не все взрослые...

В основном в котокафе приходят те, кто по разным причинам не имеет возможности содержать животных дома. Иногда заглядывают пожилые люди, чьи домашние любимцы ушли из жизни, и общение с другими кошками помогает им уменьшить горечь утраты. Кто-то заходит с простой целью – снять стресс. Это давно известно: погладишь мурлыку, потискаешь – и наступит релаксация. Такая кототерапия. Только тискать нужно ласково и нежно.

 

Автор : Елена ВИШНЕВСКАЯ

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