Береги голову и не распускай руки

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Популярность кошачьих кофеен привела предприимчивых азиатов к идее расширить зооразнообразие подобных заведений. Например, в Сеуле открылось уже два кафе, главная фишка которых – милашки-еноты.

В одном из них, Racoon caf (буквально «Енотовое кафе»), нам удалось побывать во время недавней поездки в Корею. Работает оно по принципу обычных котокафе: оплачивается вход (6000 вон – примерно 300 рублей), посетителям предлагаются кофе с печеньем, чай, смузи и общение с пушистыми питомцами.

Свою обувь здесь необходимо поменять на одноразовые тапочки. А еще – убрать содержимое карманов в сумки, а сумки – в запирающиеся локеры. Просто еноты настолько любопытны и непосредственны, что могут без зазрения совести забраться в ваш карман или рюкзак и вытащить все, что понравится.

Интерьер кафе нарочито прост: бетонные стены, блоки-перегородки, стволы деревьев, простые столы, стулья. И целый мир под потолком. Мир енотов. Там устроены деревянные переходы, многоступенчатые лесенки, лежаки и сетчатые гамаки – все, чтобы полосатохвостые обитатели чувствовали себя комфортно.

Живут в Racoon caf около десяти енотов-полоскунов, трое из них – редкие альбиносы. Фотографировать их можно только без вспышки, гладить и будить нельзя. А поспать еноты уважают, поэтому порой посетителям видны только меховые клубки, свернувшиеся в спальных ящиках под потолком, или лапки, свисающие из гамаков. Но корейцы, обычно молодые парочки, не спешат уходить и зависают в кафе буквально часами, наблюдая за енотовой безмятежностью.

– Мы приходим сюда очень часто – еноты такие забавные, у каждого свой характер и абсолютно разные повадки, – говорит Мин Сонг. – К тому же в кафе неплохой кофе.

Чтобы посетители не заскучали, сотрудники время от времени будят зверей. Делают это они настолько деликатно, что, проснувшись, еноты сразу начинают играть с ними. А почему бы и не поиграть, если тебе предлагают любимую мягкую игрушку или щетку-щекоталку? Особым успехом у гостей пользуется момент кормления: чтобы зверьки не обленились совсем и «добывали» себе корм, его засыпают в прозрачные узкие сосуды.

Не менее интересно наблюдать за взаимоотношениями полоскунов. Стоит одному вылезти из укрытия, чтобы полакомиться или поиграть, его место тут же занимает другой. Через несколько минут первый возвращается к нагретому гнездышку, видит, что оно занято, и с явным разочарованием на мордочке уходит искать новое.

Вообще, все питомцы здесь дружелюбны, драки среди них большая редкость. Практически все время они обитают под потолком, но иногда все-таки спускаются на пол и деловито снуют между столиками. Гостей сразу предупреждают: берегите еду, напитки и телефоны – еноты все готовы попробовать на вкус. Глядя на этих зверей с умными глазами и дерзкими повадками, веришь, что легенда о превращенном в енота воришке, над которым затем боги немного сжалились, наделив его человеческими руками, – правда.

Несмотря на запрет гладить енотов, под контролем сотрудников кафе это можно сделать. Однако девушки строго следят, чтобы ласки посетителей не доставляли животным неудобств. Кроме того, на стенах развешены предупреждения: не стоять под ящиками и гамаками, ведь еноты могут принять вас за удобную подпорку и буквально пройтись по вашей голове. Именно так произошло со мной. Когда я пыталась сделать селфи с енотом, развалившимся в гамаке, он вдруг оживился и решил проложить свой путь по мне, поставив лапки на мою голову. От неожиданности я дернулась, испортив снимок и испугав зверька, который с недоумением вернулся на свое место.

– К нам приходят доброжелательно настроенные люди, енотов никто не обижает, – уверяет сотрудница кафе Хана. – Я очень люблю свою работу, ведь звери дарят столько позитива. Они просто образцы мимимишности.

– Поход в енотовое кафе мы запланировали заранее, специально отвели для этого полдня, – признается турист Семен Эпов. – Это замечательная идея. Ведь коты и собаки – не редкость, у многих они есть, а енотов увидишь не часто. Когда наблюдаешь за зверьками, которые излучают добродушие, на душе становится спокойно и умиротворенно...  

Автор : Анна ЕФИМОВА

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