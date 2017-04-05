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Спорт

​«Востокцемент» поддерживает автоспорт

Помощь крупнейшего холдинга привлекла на гоночные трассы множество новичков и, возможно, будущих звезд картинга

Первый этап чемпионата и первенства Приморского края по картингу стартовал на картинговой трассе ТРК «Приморское кольцо» 6 мая. Генеральным спонсором соревнований выступил холдинг «Востокцемент».

Всего чемпионат включает в себя пять этапов, по итогам которых будут выявлены призеры в пяти технических классах. В соревнованиях принимают участие 60 гонщиков, самому младшему из которых не исполнилось еще и шести лет, а самому старшему уже давно за 40. Благодаря спонсорству «Востокцемента» участие в соревнованиях и тренировки для каждого спортсмена были и будут бесплатными.

Великие дела начинаются со спорта

Для холдинга спорт – это важная часть жизни. Среди сотрудников компании также много спортсменов-картингистов.

– «Востокцемент» поддерживает картинг уже давно, – рассказывает один из организаторов чемпионата Андрей Мацуев. – Несколько лет назад один из заводов холдинга помог нам в ремонте картодрома «Змеинка», а мы в качестве благодарности пригласили коллектив компании покататься на картингах. Парни не заставили себя долго ждать и вскоре приехали опробовать гоночные машины. Сотрудникам холдинга так понравился этот вид спорта, что через некоторое время они уже тренировались на постоянной основе.

Кстати сказать, в дальнейшем «Востокцемент» неоднократно помогал в ремонте картодрома, были сделаны зоны безопасности, восстановлена дренажная система и многое другое – компания вложила в трассу несколько миллионов рублей. Также силами холдинга были проложены два дополнительных крутых поворота, на которых оттачивают свои навыки дети: из-за крутизны поворота большую скорость картинг не наберет, что делает прохождение виражей более безопасным для юных гонщиков.

На тот момент любителей среди картингистов было немного, и, чтобы вовлечь в этот вид спорта как можно больше людей, «Востокцемент» учредил «Кубок Трилитона». Людям дали возможность посоревноваться бесплатно, что очень важно для такого азартного вида спорта, ведь просто кататься в картинге надоедает даже любителю: хочется почувствовать соревновательный дух, посмотреть, на что ты способен и к чему нужно стремиться.

– Спортсмены у нас были всегда, а вот любителей не хватало, – продолжает рассказ Андрей Мацуев. – С приходом команды «Трилитон» на картодром ситуация изменилась: люди стали интересоваться этим видом спорта и пробовать себя в гоночных заездах. Таким образом, холдинг вовлек большое количество людей и в сами соревнования, и в этот вид спорта.

От Змеинки к Примрингу

В 2017 году «Востокцемент» решил пойти дальше и стать спонсором одного из важнейших соревнований в гоночном спорте – чемпионата и первенства Приморского края по картингу.

– В чемпионате участвуют дети от пяти лет, юноши и взрослые, – объясняет один из организаторов соревнований Алексей Наумец. – Но тренироваться, приобретать азы вождения и нужные теоретические знания можно и в более раннем возрасте. Среди юных спортсменов много перспективных ребят, и в целом картинг становится все более и более популярным.

Между тем многие молодые и уже титулованные местные гонщики за активные годы развития этого вида спорта во Владивостоке успели подрасти и успешно перейти во взрослые классы.

Перед каждым этапом соревнований спортсмены активно тренируются. На каждого приходятся минимум два дня тренировок, и они, повторимся, для участников соревнований, имеющих лицензию, бесплатные.

– Спортсмены были счастливы узнать, что им не придется в этом году платить ни за тренировки в рамках подготовки к чемпионату, ни вступительные взносы за участие, – подчеркивает Алексей Наумец. – Картинг, как и любой другой вид спорта, занятие довольно затратное, нужно тратиться и на покупку самого карта, и на амуницию, и на ремонт, тренировки, участие в соревнованиях, ведь без состязаний гонщик не сможет улучшать свои профессиональные навыки и расти как спортсмен. Поэтому помощь «Востокцемента» оказывается для них хорошей поддержкой.

К слову, в приморской столице есть спортсмены, которые добились успехов и признания на мировом уровне. Например, владивостокский автогонщик Марк Шульжицкий первым из наших соотечественников стал победителем Российского национального финала, который проходил в Англии на «формульной» трассе в окрестностях города Сильверстоуна, а также принимал участие в старейшей из ныне существующих 24-часовой гонке в Ле-Мане в составе заводской команды Nissan.

– Мы хотим поддержать наших приморских спортсменов, помочь им в достижении больших целей и привлечь в картинг как можно больше любителей, – объясняет заместитель генерального директора «Востокцемента» по юридическим вопросам Андрей Павленко.– Картинг – технический вид спорта, он не ограничивает участников в возрасте, комплекции и роде деятельности. Не важен и уровень владения транспортным средством. Между тем спортивный картинг является для многих первой ступенью в автоспорт. Большинство гонщиков «Формулы-1» начинали свою карьеру с картинга, среди них Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо, Айртон Сенна и Себастьян Феттель. Возможно, благодаря таким соревнованиям мы сможем найти настоящую спортивную жемчужину, которая в будущем поднимется на пьедестал почета в числе известнейших гонщиков. И нам будет очень лестно, если «Востокцемент» станет той организацией, которая помогает достичь успеха действительно талантливым людям.

Следующий, второй этап соревнований состоится 3 июня, третий – 1 июля, четвертый – 9 сентября. Заключительный, пятый этап чемпионата пройдет 7 октября. 

    

Автор : Катерина МАТВЕЕВА

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