Русский мост запускают в печать

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении уже в октябре этого года. Об этом заявил 25 мая первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, сообщает РИА «Новости».

По словам Лунтовского, окончательный дизайн новых денег планируется утвердить в июле.

– Одна из банкнот будет выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты, – добавил он.

Напомним, что символы, которые будут изображены на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.