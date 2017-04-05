Банкоматы будут знать клиентов в лицо

Российские банки планируют внедрять в своих терминалах идентификацию по внешности. Теперь для снятия денег и совершения других операций гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль, сообщают «Известия».

Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк «Открытие». В этих кредитных организациях изданию подтвердили, что для получения доступа к счетам и совершения операций через банкомат, будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг, планируется вводить проверку по лицу.

Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах Макао осуществляется идентификация по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег.

Российские банки собираются последовать китайскому опыту и внедрить системы распознавания лиц в своих терминалах.

По информации одного из банков, пилотный проект может быть запущен уже в 2017 году. Как отмечают эксперты, идентификация по лицу – наиболее перспективный способ биометрической идентификации. Одно из его преимуществ – отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней. Нет необходимости и что-то говорить анализирующему устройству – идентификация по лицу полностью бесконтактная. Эксперты уверены, что она получит массовое распространение на российском рынке.