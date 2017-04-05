Возьми в круиз приморскую картину

К каждому заходу во Владивосток круизного лайнера Приморская картинная галерея готовит особенную выставку – она проходит на террасе Морского вокзала и называется «Выставка на мольбертах».

Вот и на этот раз, 30 и 31 мая, в дни захода круизных лайнеров Costa NeoRomantica и Costa Victoria для гостей Владивостока, а также для тех горожан, кто заглянул на террасу Морвокзала полюбоваться на лайнеры-красавцы, сотрудники галереи устроили выставку.

Экспонируются работы как состоявшихся художников: Виктора Серова, Лидии Козьминой, Сергея Меренкова, Надежды Прантенко, Светланы Лапаевой, так и молодых приморских художников, сообщила пресс-служба галереи. Традиция проведения выставок в дни захода круизных лайнеров была основана в прошлом году. Выставки стали частью турпрограммы для пассажиров лайнеров. Гости города смогут не только познакомиться с работами приморских художников, но и приобрести понравившиеся произведения на память о посещении Владивостока.