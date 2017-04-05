Возьми в круиз приморскую картину

К каждому заходу во Владивосток круизного лайнера Приморская картинная галерея готовит особенную выставку – она проходит на террасе Морского вокзала и называется «Выставка на мольбертах».
Вот и на этот раз, 30 и 31 мая, в дни захода круизных лайнеров Costa NeoRomantica и Costa Victoria для гостей Владивостока, а также для тех горожан, кто заглянул на террасу Морвокзала полюбоваться на лайнеры-красавцы, сотрудники галереи устроили выставку.
Экспонируются работы как состоявшихся художников: Виктора Серова, Лидии Козьминой, Сергея Меренкова, Надежды Прантенко, Светланы Лапаевой, так и молодых приморских художников, сообщила пресс-служба галереи. Традиция проведения выставок в дни захода круизных лайнеров была основана в прошлом году. Выставки стали частью турпрограммы для пассажиров лайнеров. Гости города смогут не только познакомиться с работами приморских художников, но и приобрести понравившиеся произведения на память о посещении Владивостока.
Необычный смотр собачьих статей прошел во Владивостоке. В рамках выставки Российской кинологической федерации состоялся внепородный ринг собак «Приморский дворянин», в котором приняли участие собаки всех размеров, окрасов и возрастов.
Проверка сотрудниками Россельхознадзора одного из гриль-баров Владивостока, который считается у публики дорогим и элитным, дала неожиданные результаты: здесь была обнаружена мясная продукция неподтвержденного качества и безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство