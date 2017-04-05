По лесам спешит «Лесной дозор»

Знаменательное событие – День эколога – на «Земле леопарда» отметят уникальным мероприятием. Так, 10 июня в национальном парке впервые состоится спортивно-экологический квест «Лесной дозор», в ходе которого игроки примут участие в гонке за знаниями и станут первооткрывателями нового туристического маршрута «Тропой леопарда».

Как сообщила пресс-служба нацпарка, квест «Лесной дозор» – командная игра, в которой участникам предстоит вооружиться компасом и специальной картой и отправиться в путешествие по Уссурийской тайге. Здесь «охотников за истиной» будут ждать интересные задания, а для их выполнения придется проявить внимательность и смекалку. Всего необходимо будет пройти через девять станций, рассказывающих о дальневосточном леопарде, местах его обитания, о том, как люди борются за его сохранение. Станции скрывают в себе необходимые ответы, отыскать которые нужно как можно быстрее.

Один в поле не воин, поэтому всем желающим принять участие в квесте нужно сформировать команду от двух до пяти человек. Турнирную таблицу возглавят самые проворные, те, кто придет к финишу в числе первых и заработает наибольшее количество баллов. Победителей ждут призы.

Немаловажно, что участники праздника будут первыми, кто сможет посетить новый туристический маршрут «Тропой леопарда». И хотя торжественное открытие экотропы запланировано на осень, уже сейчас она готова приоткрыть завесу тайны, принять ограниченное количество гостей и рассказать об удивительной природе и истории юго-западного Приморья.

Мероприятие состоится 10 июня в 11.45 на территории визит-центра «Земли леопарда» по адресу: с. Барабаш, ул. Хасанская, 6а. Для регистрации команд и получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 8 (902) 057-78-76.