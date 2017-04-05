«Иртыш» с красным крестом

Госпитальное судно «Иртыш» Тихоокеанского флота завершило визит в порт Камрань (Вьетнам).

В рамках визита тихоокеанцы встретились с представителями командования 4-го военно-морского района ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, сообщила пресс-служба ТОФ.

Экипаж и медицинский персонал госпитального судна ТОФ ознакомились с достопримечательностями и историческими местами иностранного порта.

«Иртыш» около трех месяцев действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в акватории Средиземного моря.