Хочешь бросить курить? Начинай!

В Приморье стартовала акция «Начни с себя», приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения, который отмечается сегодня. Ее цель – мотивировать население отказаться от пагубной привычки, сообщает пресс-служба края.
Первыми проект поддержали сотрудники структурных подразделений Владивостокского клинико-диагностического центра. Они уже прошли обследование в Центре здоровья и получили консультации, которые помогут отказаться от сигарет и вести правильный образ жизни. Центр здоровья ВКДЦ ждет, по словам главврача, всех желающих.
Организаторы акции отмечают, что в настоящее время на первый план выходит индивидуальный подход в работе над преодолением никотиновой зависимости. Участники проекта не только узнают, как курение уже сказалось на их здоровье, но и получат персональные рекомендации.
Стоит отметить, что к акции может присоединиться любой желающий. Для этого участнику нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где ему бесплатно окажут помощь и поддержку.
Необычный смотр собачьих статей прошел во Владивостоке. В рамках выставки Российской кинологической федерации состоялся внепородный ринг собак «Приморский дворянин», в котором приняли участие собаки всех размеров, окрасов и возрастов.
Проверка сотрудниками Россельхознадзора одного из гриль-баров Владивостока, который считается у публики дорогим и элитным, дала неожиданные результаты: здесь была обнаружена мясная продукция неподтвержденного качества и безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
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