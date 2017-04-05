Хочешь бросить курить? Начинай!

В Приморье стартовала акция «Начни с себя», приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения, который отмечается сегодня. Ее цель – мотивировать население отказаться от пагубной привычки, сообщает пресс-служба края.

Первыми проект поддержали сотрудники структурных подразделений Владивостокского клинико-диагностического центра. Они уже прошли обследование в Центре здоровья и получили консультации, которые помогут отказаться от сигарет и вести правильный образ жизни. Центр здоровья ВКДЦ ждет, по словам главврача, всех желающих.

Организаторы акции отмечают, что в настоящее время на первый план выходит индивидуальный подход в работе над преодолением никотиновой зависимости. Участники проекта не только узнают, как курение уже сказалось на их здоровье, но и получат персональные рекомендации.

Стоит отметить, что к акции может присоединиться любой желающий. Для этого участнику нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где ему бесплатно окажут помощь и поддержку.