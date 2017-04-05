Где и когда в Приморье будут качественные дороги?

Министр транспорта РФ Максим Соколов раскритиковал регионы, которые несвоевременно исполняют федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В список таких субъектов попал и Приморский край, где, по словам министра, контракты были заключены только на половину выделенных на эти цели средств.

Как заверили «В» в пресс-службе администрации края, контракты будут заключены в июне. Средства направят четырем муниципальным образованиям, которые входят в состав Владивостокской агломерации: Владивостоку, Артему, Надеждинскому и Шкотовскому районам. По словам директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, по всем объектам, где запланирован ремонт в рамках программы, уже идут торги.

– Отремонтировать планируется 42 объекта. В июне контракты по ним будут заключены. Все работы, запланированные в рамках программы, будут выполнены до октября включительно, – отрапортовал Швора.

В приморской столице, как сообщили «В» в пресс-службе администрации Владивостока, в рамках федеральной программы будет капитально отремонтировано около 13 километров дорог. Общая площадь асфальтирования составит более 248,5 тысячи квадратных метров. Соответствующие аукционы размещены еще в начале мая на Единой электронной торговой площадке. Извещение о проведении ремонтных аукционов было размещено сразу после того, как поступило уведомление по расчетам между бюджетами.

Итоги электронных торгов подведут 13 июня, после чего будут заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока уточняют, что в этом году планируется капитально отремонтировать улицы Светланскую (от улицы Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки «Гайдамак»), Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от улицы Спортивной до дома № 1 на улице Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на улице Фадеева).

Как уже писал «В», на всех участках будет проведен капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров, примыканий и других элементов дорожной инфраструктуры.

Напомним, что в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Однако в случае неисполнения регионом своих обязательств возможны санкции. Так, министр транспорта Соколов предложил отнимать федеральные средства у отстающих субъектов РФ и отдавать их «передовикам».