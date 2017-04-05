Вообрази, что холода и страха нет

Японские художники о том, что заставляет их каждое утро вставать и идти дальше

Из далекого Перу прибыла во Владивосток выставка Японского фонда «Зимний сад». Работы молодых художников Страны восходящего солнца – это картины, инсталляции, видеоарт, но не простые, а созданные в стиле микропоп-воображения. Интересно, что это такое?

Цветы живут и под снегом

– Микропоп-воображение – это уникальное мировоззрение художников эпохи массовой культуры, которые используют отдельные информационные фрагменты и знания о современных вещах, чтобы придать им новое, необычное звучание, – объясняет Таканаяги Киэта, консул по культуре генерального консульства Японии во Владивостоке. – Понятие «микропоп-воображение» ввела в обиход известный японский критик и искусствовед Мидори Мацуи. Она же стала куратором выставки.

Микропоп – это самовыражение художника, живущего среди поп-культуры, испытывающего все стрессы, что создает наше время, и выражающего свои чувства доступными средствами.

– Не случайно выставка называется «Зимний сад», это тоже идея Мидори Мацуи, – вступает в разговор искусствовед Надежда Сухарева. – В названии два смысла. С одной стороны, зимний сад – это заброшенные заснеженные растения, метафора тяжелых экономических условий, в которых находится весь мир. А с другой, зимний сад – это оранжерея, небольшое пространство, где бурлит жизнь. Вот эта метафора и была взята художниками как возможность создать новый, яркий, уютный, хороший мир.

Авторы работ, представленных на выставке, появились в мире искусства Японии в 1990–2000 годы. Они были молоды (каждому чуть больше 20) и пытались найти свой способ познания мира и его художественного отражения – через трансформацию привычных, банальных предметов, их реорганизацию рассказать о мире что-то новое. Они говорят нам, зрителям: несмотря на холод кризиса, стресса, проблем, которые «вручает» нам повседневность, у человека в душе и в жизни должно быть место, где, как в оранжерее или теплице, даже среди снегов будут расти цветы, будет тепло и радостно. Молодые художники пытаются выжить изо всех сил и показывают нам это, они сопротивляются стрессу и холоду окружающей действительности, житейских трудностей, находя отдушину в искусстве...

Путешествие по «Зимнему саду» действительно заставляет и удивляться, и задумываться. Три с лишним десятка работ самых разных жанров от 14 художников явят зрителю и яркие, почти кислотные краски, и трепетные, нежные, почти акварельные цвета, и замечательную графику. И в каждой работе – глубокий философский смысл, надо только присмотреться, понять, почувствовать.

От розового до пятен крови

Все работы разделены на три тематические группы. Первая представляет рисунки, видео- и аудиоинсталляции, которые раскрывают кажущиеся незначительными детали окружающего нас пространства. Вторая подчеркивает роль японских аутентичных субкультур, таких как манга и аниме, а также научно-популярной фантастики и компьютерных игр в создании новой мифологии культуры. Третья посвящена исследованию природного, органического мира, воссозданию его структуры, на основе понимания которой возможно создать новое гармоничное пространство.

– Художница Махоми Куниката отражает мир японских тинейджеров, – рассказывает Надежда Сухарева. – Ее искусство уходит корнями в мир аниме и манга, оно проникнуто духом подростковой непосредственности, радости жизни и одновременно страхом взросления и ужаса перед стрессом, который ощущают подростки.

Вот, например, работа «День девочек для побежденных солдат» – так видит художница современный образ этого праздника. Здесь и манга, и игрушки, и розовый цвет, и в то же время тревожный, бунтующий взгляд девочки-подростка, которая входит в привлекательный, но опасный взрослый мир. Эту картину можно рассматривать довольно долго, в ней масса деталей – от милейших котиков, полускрытых деревом, до пятен крови.

А в работах Макико Кудо речь идет о живом мире, о минералах, растениях, о том, что окружает нас и в чем художники ищут вдохновение и возможность выстроить новые гармоничные отношения с миром природы. И, к примеру, его картина «Вырос из семян» заставляет задуматься о взаимосвязи всего сущего в этом мире...

Наши сердца бьются в унисон

Консул Таканаяги Киэта считает, что, даже если жители Приморья не прочувствуют особенности микропоп-воображения так сильно, как это могут японцы, нам все равно будут близки и понятны те чувства, которые живут в каждой картине, в каждой инсталляции, будь то даже набор лоскутов ткани.

– Мне кажется, эти работы найдут отзвук в душах приморцев, – считает Киэта-сан. – Лично мне они близки. Особенно работа Там Очиаи «Рисунок кошачьего скольжения». Подчеркну, я не специалист в искусстве и не искусствовед, но, когда я смотрю на этого кота, скатывающегося с крыши, я понимаю: маленький зверек падает и поднимается, скользит и лезет наверх, но не сдается.

Доступен мне и смысл работы Махоми Куниката «Звук замерзания тела и разума: история воздушных шаров». Переживания героя мне ясны – это душевные метания, поиск тех смыслов ежедневной жизни, которые позволяют каждое утро вставать и идти дальше.

Я уже год живу во Владивостоке и хочу сказать, что сердца японцев и россиян бьются в унисон – страдают и радуются одинаково. Так что я уверен, что смысл работ будут близки и вам тоже.

Мы в консульстве очень гордимся тем, что после того, как эта выставка побывала на трех континентах от Европы до Южной Америки, она приехала во Владивосток. Современное искусство Японии развивается особенно – с учетом традиций и европейского, и национального искусства, и здесь это очень ярко показано.

Возможно, человеку почтенного возраста осмыслить микропоп-воображение будет и непросто. Но вот в том, что студенты ВГУЭС, в музее которого открылась выставка «Зимний сад», как и остальные молодые жители Владивостока, поймут то, что хотели сказать им ровесники из Японии, я не сомневаюсь.