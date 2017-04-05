Психиатры научились определять своих пациентов в соцсетях

Ученые из Великобритании разработали методику диагностирования шизофрении по статусам, фотографиям и лайкам в соцсетях. Они считают, что аккаунты пользователей могут рассказать о своих владельцах даже то, чего они сами могут не знать, пишет 7mednews.ru.

Психиатры анализируют фотографии и другие материалы, которые загружают пользователи, а также прочую их активность. Например, анализ выражения лица на фотографиях, интерпретация значений статусов и сбор информации о лайках может помочь диагностировать шизофрению. Причем в некоторых случаях диагноз можно поставить раньше, чем болезнь активно себя проявит. Кроме того, можно диагностировать депрессию и ряд других расстройств.

«Facebook является более полным источником данных для диагностики психических заболеваний, чем даже беседа со специалистом. Так что нужно использовать это преимущество», – делают вывод эксперты.