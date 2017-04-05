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Общество

Пойманные в соцсети

Предпочитаете виртуальную жизнь реальной? Это было «запрограммировано» вашим детством

Первой ласточкой чуть больше десяти лет назад стали «Одноклассники». Люди, получив возможность найти своих друзей и даже родственников, связи с которыми оборвались давным-давно, быстро оценили достоинства социальной сети и увлеченно занялись ее освоением. А оценив уже выгоды этого всенародного увлечения, следом подтянулись Facebook, ВКонтакте, Twitter...

Публично о личном

Это очень удобно: находясь в тысячах километров от интересного тебе человека, общаться с ним так, будто он рядом, разглядывать его фото, быть в курсе его дел. Или, найдя полезную информацию, тут же поделиться ею с коллегами, оперативно получив взамен комментарий. Удобства соцсетей настолько многообразны, что на этом фоне просто теряются их недостатки, наиболее опасные из которых – зависимость и искушение поучаствовать в различных социальных экспериментах (в числе которых и пресловутые «группы смерти»).

Есть еще одна особенность виртуальной жизни: здесь легко можно потерять границы личного пространства. Уж слишком демонстративно многие показывают свое личное. Порой даже не догадываясь, насколько личное.

Не секрет, что по аккаунту в соцсетях можно легко выстроить психотип пользователя. По интересам, которые, в свою очередь, легко вычислить по группам, где он зарегистрирован. По способу общения.

Что же можно узнать по аккаунту в соцсетях? Поверьте, очень многое.

Например, можно определить семейное положение человека, и вовсе не по указанному им самим статусу. Все проще: если каждое свое действие он отражает в френдленте, значит в реальности ему не с кем этим поделиться. Либо он вовсе живет один. Либо нет контакта с домочадцами. Просматривая контент, которым наполняется его профиль, можно определить хобби, политические убеждения, мировоззрение, музыкальные и литературные пристрастия, детали личной жизни и работы, текущее благосостояние. Да чего уж там – страница в соцсети может сказать о многом, вплоть до сведений о расстройстве личности.

Привет из колыбели

Скажу больше: порывшись в чужом аккаунте, можно вычислить, как протекало младенчество человека. Вплоть до того, воспитывали его родители самостоятельно или отдали в полгода бабушкам-дедушкам. Или каким по счету ребенком в семье он был. Или насколько доверительные отношения были у него с матерью...

Вот запечатлеваете вы на своей страничке значимые (как вы считаете) события своей жизни. Поход с друзьями в кафе – с обязательной демонстрацией фото поданных блюд. Уик-энд в лесу с шашлыками, где вы классно оттянулись с друзьями. Фото нового платья – еще бы, оно вам так идет! Вот вы в бассейне, на тренажере, на прогулке с собакой, в музее. И под каждым фото – краткое эссе с вашими эмоциями и ощущениями. Что здесь такого? Ведь ваши друзья искренне интересуются, чем вы питаетесь и во что одеваетесь. Подтверждение тому – комменты и лайки. И чем их больше, тем круче удалась жизнь...

Зачем все это? И почему подобная демонстративность для кого-то неприемлема, а кто-то без нее жизни не представляет?

– Причина такого поведения кроется в комплексе брошенного, – объясняет декан факультета клинической психологии ВГМУ доктор психологических наук Наталья Кравцова. – Откуда этот комплекс берется? Из раннего детства. Возможно, еще в младенчестве вас ваши родители-студенты подкинули на воспитание бабушке. И, несмотря на то что бабушки любят порой ничуть не меньше мам, для малыша этот эпизод стал стрессом: его лишили запаха мамы, голоса мамы, всего того, что окружало его практически с зачатия.

Этот комплекс может развиться и в том случае, если мама хоть и оставалась все время рядом, но нужных эмоций не давала, просто из-за своей эмоциональной холодности – в силу воспитания или темперамента.

Этот комплекс может проявиться, если отец ребенка бросил мать во время беременности и та всю беременность и последующие месяцы горевала и эти эмоции так или иначе переносила на общение с ребенком.

Кого-то банально недолюбили в свое время – недообнимали, недохвалили. И сейчас они отчаянно компенсируют недополученное внимание с помощью лайков и признаний вроде «ой, какая ты здесь красивая!».

Впрочем, комплекс брошенного не чужд и тому, кто вырос в многодетной, вполне благополучной семье. Особенно старшим детям.

– Все идет из детства, – утверждает Наталья Кравцова. – Кто-то недополучил подтверждения себя. Поясняю: первое время младенец осознает себя как часть матери. И только со временем приходит осознание себя отдельной личностью. В том числе благодаря обращенному на него вниманию и похвалам, самым банальным: «Ты мой хороший, как ты хорошо покушал (покакал, погулял, поспал и т.д.)!» А если этой связи недостаточно, человек, конечно, со временем осознает, что он отдельная от мамы личность, но вот какая?

Кто-то, напротив, в детстве получил этой обратной связи так много, что подвис и уже не представляет своей жизни без похвалы, без очередного подтверждения. И сейчас у общества появилась идеальная возможность получать недополученное в сети. Таким людям всегда мало похвалы, всегда мало лайков. Им нужно еще, еще...

Хамы самосовершенствующиеся

По соцсети можно определить экстравертов и интровертов. Интроверты выдают информацию о себе скудно, практически не выходят на обратную связь. Внешнее подтверждение им не нужно, они сами в себе.

Однако в мире больше экстравертов – людей, ориентированных на внешнее окружение, им обратная связь просто необходима. Среди них и брошенные, и зависимые, и демонстративные, и с комплексом власти.

А есть еще совершенствующиеся. По психологической терминологии – отрабатывающие свою тень. А если по-простому – бесцеремонные хамы. Причем хамить эти люди предпочитают в соцсетях и, разумеется, анонимно. Ведь это безопасно – тебя никто не знает и ответить не может. Но в психологии есть объяснение таким выпадам: демонстрируя свой скрытый негатив, мы его признаем, тем самым работая над ним, и значит, приподнимаем свой уровень. Так что, натолкнувшись на хама, не спешите его клеймить: может, он просто самосовершенствуется. За ваш счет.

И напоследок. Вы не зарегистрированы ни в каких соцсетях и считаете себя в связи с этим не обремененным ни одним комплексом? А вот и нет. Для такой категории психологи тоже нашли диагноз: комплекс отшельника. Он присущ людям, строго охраняющим свои личные границы. Но это уже совсем другая история...

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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