Подать руку ребенку

Как вытаскивать людей из социального неблагополучия?

В следующем году исполнится 100 лет такому общественному институту, как комиссия по делам несовершеннолетних. Они были созданы на заре советской власти, столкнувшейся с невиданной до той поры проблемой – миллионной армией беспризорников. И хотя массовая беспризорность осталась в истории, работа комиссий по делам несовершеннолетних по-прежнему актуальна. Сегодня в ее ведении дети, совершившие правонарушения и преступления, а также семьи с детьми, находящиеся в социальном кризисе.

Контроль и забота

Главное в деятельности управления по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав администрации Владивостока – профилактика детского неблагополучия. Для этого задействуют все смежные структуры: управления по делам молодежи, культуры, по развитию физкультуры и массового спорта, по работе с муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, органы соцзащиты и внутренних дел.

– Инспекторы комиссии вместе с педагогами составляют индивидуальную программу для каждой стоящей на учете семьи, – рассказывает начальник управления по организации работы КДН Виктор Логачев. – Посещение школы, успеваемость ребенка – под постоянным контролем. Стараемся занять его в бесплатных кружках в зависимости от его возраста и интересов. Педагоги привлекают ребят к общешкольным мероприятиям, организуют для них летний досуг: младших определяют в пришкольные лагеря, старшеклассников – в школьные ремонтные бригады. Стараемся при поддержке управления физкультуры увлечь детей спортом, пристроить в секции, тоже бесплатные.

Активно участвует в профилактической работе муниципальный Молодежный ресурсный центр (МРЦ). На его базе, в известном многим подросткам клубе «Антресоль», ребята смотрят фильмы, участвуют в диспутах. Но главное, что специалисты МРЦ присутствуют во всех районах города, их работа выстроена на привлечении волонтеров к различным мероприятиям. Особенно ценно то, что в ряды волонтеров они умудряются вовлечь и детей, находящихся на учете в КДН. Так что все больше наших подопечных участвует в работе центра, а преступность среди них, напротив, идет на убыль.

Кроме того, мы стараемся обеспечить ребят билетами на концерты, спортивные матчи. Помогают нам и библиотеки: проводят различные акции, конкурсы.

И конечно, вместе с педагогами мы отслеживаем изменения в поведении подростков. Один-два раза в месяц проводим рейды: навещаем семьи, приглашаем детей с родителями к нам, держим связь со школами.

Районы со спецификой

К слову, доля Владивостока в краевой статистике подростковой преступности довольно низкая – менее 8 %. Причем треть из этих 8 % «обеспечивает» молодежь, приехавшая на учебу из приморской глубинки.

В самом городе есть своя районная специфика. Традиционно по количеству правонарушений и преступлений, совершенных подростками, лидирует Первомайка, в основном из-за большого жилмассива и обилия гостинок. Чуть отстает Ленинский район.

Появился проблемный микрорайон и в Первореченском районе – Снеговая Падь. Психологи провели скрининг в двух местных школах и выявили довольно напряженную ситуацию. Причин этому несколько. Например, особенности поведения детей, выросших в концентрированной социальной среде – в гарнизонах. Ребята, конечно, адаптируются в городе, но процесс этот длительный и сложный. Влияет и воспитание в офицерских семьях, в частности, повышенная требовательность к детям.

Другая причина: в микрорайоне проживает много мигрирующих семей (в том числе из Средней Азии), квартиры в Снеговой Пади активно сдаются.

Еще одна проблема заключается в том, что школы переполнены. Городские власти эту проблему осознают, сейчас поднимается вопрос о возведении еще двух школ и трех детсадов, ведь строительство жилфонда продолжается, в том числе и по федеральным программам.

Прогульщики-манипуляторы

Кто находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних? Разумеется, те, кто попал в поле зрения полиции, совершив преступление. Но таких немного, и здесь КДН работает вместе с ГУФСИН. Те, кто склонен к бродяжничеству (есть дети, которые сбегают из дома систематически, и не всегда они из асоциальных семей). Далее идут те, кто совершил правонарушение или общественно опасное деяние (например, избил одноклассника, курил или пил в общественном месте). Еще одна категория – систематические прогульщики.

Сведения о них поступают из управления образования.

– Исходя из причин, мы начинаем работать и с ребенком, и с семьей, – подчеркивает Виктор Логачев. – С прогульщиками, например, нам помогает реабилитационный центр «Парус надежды», где с ними и отдельно с родителями работают психологи, ребят знакомят (может быть, впервые в их жизни) с жизненными приоритетами.

Зачастую в поле зрения КДН попадают и вполне обычные, на первый взгляд, дети. Например, парень из благополучной семьи (семья неполная и многодетная, но мама вкалывает и содержит детей в достатке) и прежде ходил в школу через раз, а в 8-м классе вовсе забросил учебу. Сначала прогуливал тайком: пока мать дома, делал вид, что собирается в школу, только она за дверь – давал задний ход и садился за компьютер. А как стал постарше, начал прогуливать «официально»: даже не вставал по утрам, а мать и ее угрозы игнорировал. За свои прогулы он и попал на учет в КДН.

Взялись за парня серьезно: каждые две недели он приходил к нам и демонстрировал дневник, а инспекторы навещали его дома. Ну а после 9-го класса его перевели в специальное учебное заведение, где он, помимо среднего образования, получит специальность.

Почему же так получилось? Из-за ошибки родителей, уверен руководитель КДН.

– Одними лишь пряниками ребенка воспитать нельзя, – считает Виктор Анатольевич. – Если мать или отец откупается компьютером, играми, но при этом не требует, чтобы ребенок убрал свою комнату или помыл посуду, такая ситуация и сформируется…

Иногда дети попадают на учет в КДН благодаря чрезмерно слепой родительской любви. Тоже есть пример: пятиклассник ходит в школу, когда захочет, успешно манипулируя матерью. А когда приходит, ведет себя крайне агрессивно, особенно по отношению к девочкам, бьет их. И поскольку мальчик довольно крупный, то и сила удара не малая. Конечно, родители одноклассников забеспокоились, вышли на маму драчуна. Но у той ответные претензии: ребенка травят!

– По работе мне приходится общаться с сотрудниками ГУФСИН, – рассказывает Виктор Логачев. – Так вот, по их словам, половина колоний заполнена теми, кого мамы в детстве чрезмерно любили. Другая – теми, кого не любили вовсе…

Династии неблагополучия

Важно, что комиссия работает не только с ребенком – со всей семьей. По словам специалистов, работа без участия родителей абсолютно неэффективна. И речь не только о психологическом сопровождении семей.

Еще одна сфера внимания КДН – семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, когда их бьют, оставляют надолго одних. Один из последних примеров: мать на несколько суток оставила четырехлетнего сына одного дома, а когда малыш решил выйти в мир через балкон 6-го этажа, соседи вызвали спасателей. Оказалось, что мама пошла в магазин, зашла к подружке, выпила и, как это бывает, из жизни выпала. Социальные службы изъяли ребенка из семьи…

Другая схожая ситуация: мама в преддверии очередного замужества отправилась по делам, оставив детей на прадедушку. Предсвадебные хлопоты плавно перетекли в свадьбу, затем, видать, в медовый месяц (прошло уже больше двух месяцев), а дети так и живут у престарелого деда в ожидании мамы…

Есть семьи, которые попадают под опеку КДН поколениями. Живет в коммуналке на Фадеева семья, в которой в свое время бабушка стояла на учете, затем ее дочь, а теперь и внучка пошла по их стопам.

– Мы не можем изменить условия и окружение, в которых они живут, – сокрушается Виктор Анатольевич. – Можно часами рассуждать о нормах поведения, но если перед глазами наглядный пример бабушки и матери, то по этому же шаблону будет строить жизнь каждое следующее поколение. Просто потому, что иного они не знают. Кстати, зачастую, пользуясь знакомыми шаблонами, они вынуждены и спасаться, вновь обращаясь за помощью туда, где уже когда-то ее получили.

Детдомовская девчонка, в свое время получившая приют в «Парусе надежды», выросла, вышла замуж, родила детей. Семья не сложилась, от мужа пришлось уйти. Вернулась во Владивосток и на то время, пока искала жилье и устраивалась на работу, детей поместила в тот же «Парус». Но как только устроила свою жизнь, забрала…

Лучше пьяной мамы нет?

Особая категория – семьи алкоголиков. Когда жизнь в такой семье угрожает безопасности детей, их отправляют в реабилитационный центр. Родителям же выдают направление на лечение в наркодиспансер, более того, инспекторы КДН следят за тем, чтобы они туда дошли. А бывает, что приходится и самим их доставлять.

– Главная наша задача – сохранить семью, – объясняет Виктор Логачев. – Дороже родителей для ребенка никого нет, даже если они пьют, нигде не работают и не вспоминают о них неделями. У меня в подтверждение этого есть яркий пример. Одна американская семья усыновила двух наших девочек 10 и 14 лет (их изъяли из родной семьи, когда старшей было восемь). Девчонки за три года, проведенные на чужбине, так и не приняли новых родителей. Особенно старшая вела себя агрессивно. Спрашиваю: почему? Они же для вас все делают, заботятся так, как родная мать не заботилась! Знаете, что она мне ответила: «Мама, когда трезвая была, мне с зарплаты конфеты покупала!» Для понимания: мама была алкоголичкой, работала крайне редко и зарплату получала столь же редко. Эти конфеты – единственное доброе, что сохранилось от той мамы. Но девочка только это и помнит…

Состоять на учете в КДН, прямо скажем, не почетно. Однако случаются ситуации, когда такой статус воспринимают как благо.

Семья – женщина с сыном – приехала во Владивосток из села. Чтобы снимать жилье и содержать сына, мать была вынуждена пахать на трех работах. Понятно, что мальчик был предоставлен сам себе, попал в дурную компанию, а следом – в поле зрения КДН. С парнем начали работать, записали его в спортивную секцию, он действительно увлекся спортом, со временем его поведение выправилось, его сняли с учета. Однако через год мать вновь пришла к инспектору и попросила… поставить сына на учет. Дело оказалось в том, что нужно было ехать в спортивный лагерь, а он платный.

Специалисты КДН, конечно, нашли возможность отправить мальчишку в лагерь бесплатно, но речь не об этом, а о выборе, который делает каждый для себя. Тот, кто хочет сам себе помочь, воспользуется предложенной помощью. Тот, кому не надо, сколько его ни направляй, сколько ни помогай, выплывать не станет. Особенности маргинальных семей в том, что они аморфны, не стремятся изменить свое положение. Собственно, потому они и маргинальные. Пока инспекторы толкают их в спину ради их же детей, заставляют их двигаться, они что-то делают. Стоит оставить их в покое – болото затягивает их вместе с детьми. И здесь главное, чтобы было кому подать руку ребенку.

Справка «В»

Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних» – один из первых законодательных актов, принятых советской властью. Документ за подписью председателя Совнаркома Ленина, комиссара юстиции Штенберга и управделами правительства Бонч-Бруевича датирован 14 января 1918 года. Первые строки декрета гласят: «Суды и тюремное заключение для малолетних упраздняются. Дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественно опасных, подлежат ведению комиссии для несовершеннолетних».



