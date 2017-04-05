Найти родного человека

Житель Приморья ищет своего брата-близнеца, с которым был разлучен в младенчестве

В редакцию «В» обратился наш читатель Александр Лоленко из поселка Пластун Тернейского района. Обратился с историей, на основе которой вполне можно снять драматический фильм. Только финал его пока остается открытым. Быть может, эта публикация повлияет на благополучную развязку.

Сегодня Александру Васильевичу 60 лет. О том, что у него есть брат-близнец, он узнал 20 лет назад, можно сказать, случайно. Все эти годы делал попытки разыскать его. Однако найти человека, не зная ни имени, ни даже приблизительного местонахождения, крайне тяжело. А не так давно нашему читателю позвонила одноклассница и сообщила, что... видела его во Владивостоке, в районе остановки «Баляева». Сам же Александр Лоленко в то время жил на Украине. Появилась зацепка: женщина могла увидеть на улице приморской столицы брата-близнеца своего одноклассника. И это был не первый случай, когда Александра путали с похожим на него человеком.

Были рядом, не зная друг о друге

В апреле 1957 года в Уссурийске в многодетной семье родились два мальчика-близнеца. Не будем вдаваться в жизненные подробности и обстоятельства, но судьба сложилась так, что в возрасте четырех месяцев братья были усыновлены разными семьями. Интересно, что обе приемные мамы работали в одной и той же школе. Одна – завучем, другая – учителем математики. Приемные отцы обоих мальчиков были военными.

О существовании друг друга братья не догадывались. А через некоторое время судьба и вовсе развела их. Отец Саши ушел в отставку, их семья уехала на Украину. Однако в 1974 году Александр вернулся в Приморье. Поступил во Владивостоке в техническое училище – ТУ-5 на улице 1-й Парковой. Выучился на радиста. В 1976-м получил распределение в «Востокрыбхолодфлот», ВРХФ.

Странности начались сразу после оформления на работу. Старший радист на судне в первую же встречу сказал, что знает Сашу, и уже давно. Хотя сам Александр видел своего начальника первый раз в жизни!

Следующее совпадение произошло в кинотеатре. Какая-то женщина «узнала» его и поблагодарила за то, что он подвез ее на машине до станции Сибирцево, благодаря чему она успела на поезд. Переубедить ее Саша не смог, хотя и говорил, что ни разу не бывал в Сибирцево, да и машины не имел. Настолько сильным, видимо, было визуальное сходство с тем парнем.

В 90-х, когда распался Советский Союз, а вслед за ним и вся экономика страны, морские суда начали массово отправлять на металлолом. Работы для радистов становилось все меньше и меньше. Александр списался на берег и уехал к родителям на Украину. В 1996 году ушла из жизни мама. И только перед своей смертью она рассказала о том, что у Саши есть брат-близнец.

– Не знаю, почему она ждала так долго, – говорит Александр Васильевич. – Может быть, была какая-то договоренность...

В любом случае все встало на свои места. Теперь он знал, с кем его путали. И начал действовать.

Ждем ответа

Сложив всю информацию, Александр Лоленко сделал вывод, что приемного отца его брата в советское время перевели служить в Сибирцево или в Монастырище (там раньше были гарнизоны), что выбрали они с братом одну и ту же специальность и даже работали в одной и той же организации – ВРХФ.

В конце 90-х Александр подал заявку на поиск брата в передачу «Жди меня». В телевизионной программе его историю не показывали. Сказали, что Приморский край далеко, а очередь большая. Словом, ждать придется долго. А вот в газетном приложении к программе «Жди меня» заметку напечатали. Но ответа не последовало. Что неудивительно, ведь информации было крайне мало. Такая же заметка была опубликована в уссурийской газете «Коммунар». Но и на нее откликов не приходило.

И вот, когда Александр Васильевич жил на Украине, случился тот судьбоносный звонок от одноклассницы, которая утверждала, что видела его на улице Баляева во Владивостоке. По ее словам, он шел с рыбацкими принадлежностями. Круг поиска сузился. Значит, брат-близнец, скорее всего, живет во Владивостоке.

Более того, сам Александр Васильевич не так давно перебрался на родину. Когда началась война на Украине, он жил в городе Снежном Донецкой области. Он уехал от войны и теперь живет в Приморье. Так что встреча реальна – они с братом совсем рядом. 20 лет поиска должны быть вознаграждены.

Мы надеемся, что жители Владивостока и Приморского края помогут нашему читателю в поиске. Может быть, эту статью прочитает брат Александра Васильевича и узнает в ней, а также в фотографии нашего героя самого себя.

Всех, кто может помочь благополучной развязке этой истории, мы просим обратиться в редакцию «В».