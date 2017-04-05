Сомнительная цыпочка в элитном баре

Проверка сотрудниками Россельхознадзора одного из гриль-баров Владивостока, который считается у публики дорогим и элитным, дала неожиданные результаты: здесь была обнаружена мясная продукция неподтвержденного качества и безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

История вообще запутанная. Когда в гриль-бар пришли с проверкой сотрудники полиции и Россельхознадзора, управляющая баром несколько часов не допускала их к осмотру служебных помещений дорогостоящего общепита. И как выяснилось впоследствии, не зря.

Когда все-таки полицейские смогли осмотреть места хранения продукции, предназначенной для приготовления блюд, в одном из морозильных шкафов было обнаружено 48 килограммов куриного филе без маркировки изготовителя (на ней указывается дата выработки и окончание срока годности продукции), без товаросопроводительной документации.

Су-шеф заведения, присутствовавший, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, при проверке, пояснил, что он лично, как только принял филе от поставщика (а в обязанности су-шефа как раз входит контроль за соблюдением технологических стандартов и качеством продуктов), по необъяснимой причине сразу выкинул всю тару с маркировкой изготовителя.

После составления всех необходимых документов куриное филе полицейскими было изъято из оборота и помещено на изолированное хранение.

Инспекторы Россельхознадзора для составления административного протокола пригласили представителя владельца гриль-бара, юридический адрес которого зарегистрирован в Новосибирске.

Однако согласно уведомлению «Почты России» по указанному в правоустанавливающих документах адресу такой организации не оказалось, сообщение доставить не удалось. В настоящее время проводится дальнейшее административное разбирательство. Продукция неподтвержденного качества и безопасности изъята и находится на изолированном хранении.