Принесут ли новые нормативы ОДН экономию семейному бюджету?

Напомним суть изменений. До этого года плату за коммунальные ресурсы – холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление, – потраченные на общедомовые нужды, собирали ресурсоснабжающие организации: Примводоканал, Примтеплосети, Дальэнергосбыт. После принятия закона затраты на ОДН перешли из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных. Исполнителями этой услуги с 1 января являются управляющие организации – УК или ТСЖ. В связи с этим понятие ОДН расширилось: теперь эти услуга называется «Приобретение ресурса с целью содержания общего имущества» (а в квитанциях скрывается в графе «Содержание»).
Вот в этом и кроется весь смысл произошедших изменений, поскольку поменялись схемы расчетов. Ресурсоснабжающие предприятия выставляют управляющим организациям ОДН (расход воды и света на содержание помещений общего пользования) по нормативу – в том случае, если нет общедомовых приборов учета, и по фактическому расходованию – там, где эти приборы имеются. А вот УК выставляют собственникам это самое «Содержание» (читай: ОДН) исключительно по нормативу. Основание – статья 156 Жилищного кодекса.
В свою очередь, региональные власти к 1 июня утвердили новые нормативы, максимально приближенные к фактическому потреблению ресурсов на ОДН. Как сообщили в департаменте, нормативы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества снижены.
Так, норматив по электричеству (кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади квартиры) колеблется от 0,92 до 5,67 – в зависимости от того, оборудован ли дом лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для горячего водоснабжения. Всего выделено шесть категорий домов, в числе которых две новые.
Разнятся и нормативы по холодному и горячему водоснабжению (куб. м на кв. м общей площади). Так, для домов с централизованным горячим водоснабжением норматив как на холодную, так и на горячую воду составляет 0,02, на водоотведение – 0,04. В тех домах, где горячей воды нет, норматив на холодную воду составляет 0,039. Такой же норматив и на водоотведение.