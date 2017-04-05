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Принесут ли новые нормативы ОДН экономию семейному бюджету?

Новые нормативы потребления электричества, горячей и холодной воды на общедомовые нужды утвердил департамент по тарифам Приморского края. Изменение нормативов стало следующим шагом после введения федерального закона, призванного сделать оплату ОДН более прозрачной.

Напомним суть изменений. До этого года плату за коммунальные ресурсы – холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление, – потраченные на общедомовые нужды, собирали ресурсоснабжающие организации: Примводоканал, Примтеплосети, Дальэнергосбыт. После принятия закона затраты на ОДН перешли из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных. Исполнителями этой услуги с 1 января являются управляющие организации – УК или ТСЖ. В связи с этим понятие ОДН расширилось: теперь эти услуга называется «Приобретение ресурса с целью содержания общего имущества» (а в квитанциях скрывается в графе «Содержание»).

Вот в этом и кроется весь смысл произошедших изменений, поскольку поменялись схемы расчетов. Ресурсоснабжающие предприятия выставляют управляющим организациям ОДН (расход воды и света на содержание помещений общего пользования) по нормативу – в том случае, если нет общедомовых приборов учета, и по фактическому расходованию – там, где эти приборы имеются. А вот УК выставляют собственникам это самое «Содержание» (читай: ОДН) исключительно по нормативу. Основание – статья 156 Жилищного кодекса.

В свою очередь, региональные власти к 1 июня утвердили новые нормативы, максимально приближенные к фактическому потреблению ресурсов на ОДН. Как сообщили в департаменте, нормативы на потребление электроэнергии для содержания общего имущества снижены.

Так, норматив по электричеству (кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади квартиры) колеблется от 0,92 до 5,67 – в зависимости от того, оборудован ли дом лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для горячего водоснабжения. Всего выделено шесть категорий домов, в числе которых две новые.

Разнятся и нормативы по холодному и горячему водоснабжению (куб. м на кв. м общей площади). Так, для домов с централизованным горячим водоснабжением норматив как на холодную, так и на горячую воду составляет 0,02, на водоотведение – 0,04. В тех домах, где горячей воды нет, норматив на холодную воду составляет 0,039. Такой же норматив и на водоотведение.

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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