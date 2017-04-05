Парковая зона на Русском станет кедровником

Более 300 сеянцев кедра корейского в ландшафтно-парковой зоне на острове Русском высадили сотрудники Приморского филиала Россельхозбанка при поддержке администрации Владивостока и центра «Амурский тигр», сообщает пресс-служба мэрии.

Помогали участникам акции сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». А так как при высадке хвойников, особенно в условиях приморского климата, очень важен полив, то городские озеленители будут ежедневно осуществлять полив маленьких кедров. Если сеянцы приживутся, то уже через несколько лет жителей и гостей столицы Приморья будет радовать аллея из молодых корейских кедров.