Помогали участникам акции сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». А так как при высадке хвойников, особенно в условиях приморского климата, очень важен полив, то городские озеленители будут ежедневно осуществлять полив маленьких кедров. Если сеянцы приживутся, то уже через несколько лет жителей и гостей столицы Приморья будет радовать аллея из молодых корейских кедров.
Парковая зона на Русском станет кедровником
Автор : Отдел новостей «В»
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Необычный смотр собачьих статей прошел во Владивостоке. В рамках выставки Российской кинологической федерации состоялся внепородный ринг собак «Приморский дворянин», в котором приняли участие собаки всех размеров, окрасов и возрастов.
Проверка сотрудниками Россельхознадзора одного из гриль-баров Владивостока, который считается у публики дорогим и элитным, дала неожиданные результаты: здесь была обнаружена мясная продукция неподтвержденного качества и безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
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