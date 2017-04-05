Да тут все дворяне!

Необычный смотр собачьих статей прошел во Владивостоке. В рамках выставки Российской кинологической федерации состоялся внепородный ринг собак «Приморский дворянин», в котором приняли участие собаки всех размеров, окрасов и возрастов.

Как рассказали организаторы ринга (фонд «Умка» и волонтерское движение «Подари дом», которые занимаются спасением и поиском добрых хозяев для бездомных животных), такое мероприятие проводится во Владивостоке уже в третий раз. Участники приехали из шести городов Приморского края: Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Артема, Арсеньева и Дальнегорска.

Всего для участия в смотре было зарегистрировано 46 собак – из разряда тех, о ком принято говорить «двортерьер» или «б/п». Также среди участников были пять дворняжек, которые только ищут свой дом.

Приморские «дворяне» демонстрировали свои умения в послушании, танцах и ринговой дрессуре. Были разыграны призы в 43 разнообразных номинациях и конкурсах, таких как «Лучший костюм», «Лучший ветеран», «Самый голосистый участник ринга», «Самый послушный» и др.

Организаторы ринга надеются, что благодаря этому мероприятию собаководы будут уделять больше внимания дрессировке своих любимцев, ну а люди, которые только задумываются о питомце, склонятся в своем выборе к тому, чтобы взять пушистого друга из приюта.