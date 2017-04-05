Это нашей истории строки

Лучшие школьные музеи названы в столице Приморья

Музеи боевой славы и истории родного края действуют во многих школах Владивостока. Создаются они подвижническим трудом педагогов, но главное, что для детей такие музеи – вовсе не скучное место, а слова о необходимости хранить память о героях – не пустой звук. Ведь ученики сами, при помощи родителей и учителей, конечно, собирают экспонаты и оформляют экспозиции, которые рассказывают о ратном и трудовом подвиге выпускников их родной школы и их прадедов. Именно так воспитывается патриотизм.

В этом году в приморской столице впервые провели конкурс на лучший музей и уголок боевой славы в общеобразовательных учреждениях. За звание победителей соревновались 30 муниципальных школ.

А в новом учебном году стартует новый смотр-конкурс «Я помню! Я горжусь!» для школьников младших, средних и старших классов.

Труд непростой, но благородный

Конкурс, который организовал городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, проходил в апреле. Сначала выбирали наиболее достойных в районах, а потом прошел общегородской отбор в двух номинациях – «Школьный музей» и «Музейный уголок».

– Музеи и уголки во многих школах созданы и действуют давно, – подчеркнул председатель Совета ветеранов Сергей Кондратенко. – Но, узнав о патриотическом конкурсе, они активизировали свою работу. Благодаря стараниям учителей, учеников и их родителей появились новые экспонаты, школьные музеи стали еще интереснее, познавательнее и красивее.

Чествование победителей состоялось 29 мая. Награды вручали председатель Совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко и начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева.

– Уважаемые коллеги, от всей души благодарю вас за этот тяжелый, но благородный труд, – сказала в своем приветствии Людмила Ивановна. – Создать и поддерживать в достойном состоянии школьный музей – это дорогого стоит. Ведь чаще всего созданием экспозиций занимаются энтузиасты, поскольку дополнительную зарплату за такую работу не выплачивают. Трудно подобрать подходящее место для постоянно действующей выставки. Достаточно сложно найти реликвии, с любовью оформить экспонаты и рассказать о них. Фотографии военной поры, письма с фронта, наградные листы, личные вещи бойцов и офицеров – с помощью этих реликвий нашим детям прививается любовь и уважение к истории, они воспитываются достойными гражданами страны. Не сомневаюсь, что эта патриотическая работа будет продолжаться и дальше.

В итоге победителем в номинации «Лучший музейный уголок» стала школа № 58 со своим уголком славы «Это нашей истории строки», на втором месте – уголок «Люби и знай свой город» школы № 21, на третьем – уголок «Родина» школы № 56. Лучший историко-краеведческий музей, по мнению жюри, создан в школе № 71. Серебряный призер в этой номинации – школа № 60, замыкает тройку победителей школа № 11.

Победители и призеры конкурса получили в подарок цифровые фоторамки, сканеры и фотоаппараты. А «В» решил познакомить своих читателей с лучшим школьным музеем.

Героями гордимся

– Наш музей боевой славы был создан к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 71 Татьяна Боженко. – За прошедшие годы учителями, родителями и учениками собран уникальный материал о славном боевом пути жителей поселка Трудовое в 1941–1945 годах и в локальных войнах и воинских конфликтах. На фронтах Великой Отечественной войны, в войне с японскими милитаристами сражались многие наши выпускники и педагоги. Каждым из них мы гордимся.

Особо стоит упомянуть Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Юрия Тварковского. Он попал на передовую в декабре 1941 года. Своим мужеством и героизмом командир батальона 70-й гвардейской стрелковой дивизии прославился в сентябре 1943 года. Вначале батальон лейтенанта Тварковского разгромил на севере Украины выходившую из окружения большою группу гитлеровцев и захватил много пленных, оружия, а потом первым переправился через Днепр. Вместе со своим подразделением комбат пять суток защищал плацдарм, положил свыше семисот вражеских солдат и офицеров, подбил десять танков и самоходных орудий. За это время вся 13-я общевойсковая армия сумела незаметно переправиться на правый берег Днепра и нанести сокрушительное поражение немецкой 4-й танковой группе, начав наступление на Киев с севера, из района Чернобыля. К сожалению, наш героический земляк Юрий Тварковский, кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского и многих медалей, пал смертью храбрых через 2,5 месяца при освобождении Житомирской области.

Сегодня в школе учреждена стипендия в память о Юрии Владимировиче. Лучших учеников, которые получают только пятерки и занимаются общественной работой, каждое полугодие поощряют небольшой денежной премией.

Также в школе разыгрывается переходящий кубок имени талантливого учителя, основателя педагогической династии, много лет являвшегося директором нашей школы, Григория Илларионовича Лепеева. К слову, сейчас здесь учится его правнучка Милена Киричок. Девочка даже написала стихотворение о своем прадеде. Так вот, один раз год, к 23 Февраля, средние и старшие классы соревнуются в различных видах спорта, чтобы стать командным обладателем кубка имени Григория Лепеева.

Всю информацию об этих и других наших славных земляках можно найти в школьном музее.

Есть у нас и необычные экспонаты. К примеру, мы очень дорожим полуистлевшим платочком с вышитыми на нем словами «участнику Сталинградской битвы». Сам фронтовик до Победы не дожил, а платочек много лет спустя нашел вместе с другими реликвиями один из поисковых отрядов. Этот солдат так и остается пока неизвестным, а его платочек хранится в музее.

Зато удалось восстановить имя другого погибшего красноармейца. Среди его личных вещей осталась нетронутой временем кожаная обложка записной книжки. По сохранившимся инициалам установили личность погибшего. Он окончил нашу школу и призывался на фронт из Трудового. Недавно его останки торжественно перезахоронили на поселковом кладбище. Родственники героя готовы передать школе найденные поисковиками металлическую каску, химический карандаш и другие мелочи, которые принадлежали бойцу. Торжественная передача реликвий музею состоится в день окончания Второй мировой войны, 2 сентября, при участии всех учеников и учителей.

Музей пополняется не только реликвиями Великой Отечественной войны. Несколько бывших наших учеников воевали в Афганистане и на Северном Кавказе. Сейчас мы собираем экспонаты, рассказывающие об этих войнах и их участниках.

Также нашим ученикам нравятся песни военной тематики, в том числе и написанные ветеранами-афганцами. Поэтому мы собираем аудиокассеты с песенным репертуаром. Многие ребята их знают, любят и поют.

Воспоминания героев и музейные экспонаты учат наших детей любви к Родине. Для них вахты памяти не являются пустым звуком. Поэтому неслучайно многие наши выпускники поступают в военные училища и становятся защитниками Отечества.