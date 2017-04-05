Гоша Куценко: На самом деле неплохой я парень

Мальчишке с внешностью брутального мужчины исполнилось 50

Харизматичный, яркий актер и душевно щедрый человек Гоша Куценко отпраздновал 50-летие. В театре Российской армии, где прошло торжество, был аншлаг. Гоша шутил, смеялся, пел. И удивлялся цифре, которая собрала всех в этот день: 50. Да, уже столько лет человеку, которого друзья в шутку называют «мальчо»: это мальчишка с внешностью брутального мужчины или мачо с душой восторженного ребенка.

Запомните меня сексуальным

Друзья знают, что Куценко – философ. Он афористичен и поэтичен. Он говорит то, что идет от сердца.

– Если бы лет 10 назад мне кто-то сказал, что я устрою юбилейный вечер, я бы рассмеялся ему в лицо. Нет, правда. «Юбилейное печенье» какое-то! Ужас! А потом как-то с утра, после выпивки, я спросил себя: «Почему ты хочешь сделать этот вечер?» И понял почему. Это все возраст виноват! Человек с годами теряет свои возможности, свою внешность. И думает: е-мое, надо что-то делать, чтобы меня запомнили вот таким, какой пока есть! Обязательно нужно выйти на сцену, чтобы все увидели, какой я неплохой парень на самом деле. Запомните меня на пике сексуальном и спортивном. Да, молодежь наступает на пятки, но я еще нормальный, вы же видите! 49 лет подряд в один и тот же прекрасный вечер случался мой праздник – день рождения. Это самое стабильное событие в моей жизни. Так зачем ломать традицию, которую завели мои родители? День рождения – это всегда приятное воспоминание о детстве, юности. И я пришел к этому юбилею прямиком из юности.

Скажите, что начинается-то?

Старшие коллеги и друзья, поздравляя юбиляра, в один голос утверждали, что в 50 все только начинается. На что Гоша реагировал по-мальчишечьи:

– Скажите, что хоть начинается? Все – это что? Я, если честно, до сего дня был юношей и жил по-юношески, непосредственно. И мне всегда казалось, что все только начинается. Я принимал какие-то решения, чего-то добивался, что-то находил, а что-то терял. И думал: «Ничего, ничего! Все же только начинается! Придет время – я изменюсь, все исправлю!»

Помню, на вступительных экзаменах Иван Михайлович Тарханов и Олег Павлович Табаков спрашивали меня, кем я хочу стать. Я отвечал: «Актером драматического театра и кино». А у меня «р» была очень плохая. А им было скучно на экзамене, и они засмеялись и снова задали этот вопрос. А в конце: «А как вас зовут?» – «Юрий», – говорил я, картавя. И они снова смеялись. И так было несколько экзаменационных туров подряд. Но однажды я пошел на опережение. На вопрос, кем я хочу стать, сказал: «Я очень люблю музыку, и зовут меня Гоша». И в этой фразе не было ни одной «р»! И меня приняли в Школу-студию МХАТ.

Настоящий друг

Свое место в музыкальном мире артист отстоял талантом. Коллектив «Гоша Куценко & Anatomy of Soul» существовал четыре года, выступал на музыкальных фестивалях и в клубах, его знали. А теперь Гоша самостоятельный музыкант, который свободен в своем творчестве и может позволить себе все.

– Я наслаждался музыкой с детства, – говорит он. – Я пока не вокалист. Но исполнитель. Исполняю стихи, музыку, красивые слова.

В этот вечер на сцену спеть с юбиляром выходили известные артисты, и пели они песни самого Гоши – у него богатый репертуар. Но самым трогательным было выступление Куценко и Юлии Самойловой, которую Гоша считает музой благотворительного фонда «Шаг вместе». Артист организовал его много лет назад, фонд успешно помогает российским детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП.

– Гоша мой большой друг, он всегда рядом, и я знаю, что в любую минуту моей жизни он меня поддержит. И я этим очень дорожу, – сказала Юля.

Естественный путь

Фильмография актера, который служит в серьезном театре имени Моссовета, внушительна. Его любят режиссеры, продюсеры и зрители. «Антикиллер», «Параграф-78», «Убойная сила», «Охота на изюбря» – сначала его запомнили как «Русского Рэмбо».

– Для артиста очень важно устояться в каком-то амплуа, – говорит юбиляр. – В свое время я устоялся в жанре приключенческих боевиков. И вот на съемках «Параграфа-78» сижу возле павильона – губа разбита, руки в ссадинах. И тут подъезжают Ренат Давлетьяров и Александр Стриженов и делают мне такое предложение, что сначала я подумал, что это розыгрыш. Они предложили мне, человеку, сидевшему в синяках и крови, сыграть... женщину. Первая мысль была: отказаться! Но когда узнал, какую женщину, согласился. И мы сняли «Любовь-морковь». А потом продолжения. Это самая крутая семейная комедия. Спасибо вам, друзья, вы сломали мне жизнь...

Я не сыграл патриотических героев, не командовал флотом, не летал в космос. Зато я стал делать в кино то, что делаю в театре: веселю людей. И это, наверное, мой естественный путь.

Как жить вечно

У Гоши Куценко две дочери. Старшая Полина, от первого брака с Марией Порошиной, уже актриса. Кстати, Мария была среди гостей со своим нынешним супругом, Полиной и ее сводными сестрами. Несмотря на то что расставание пары было непростым, им хватило мудрости сохранить отношения, и теперь они общаются на правах старинных друзей, у которых есть общая дочь.

Пришла поздравить папу и младшая дочь Женя со своей мамой Ириной, женой артиста.

– Благодаря дочке я понял, откуда берутся дети: они прилетают к нам из космоса, – сказал Гоша. – И теперь точно знаю, что 50 лет – это пауза. Ее обязательно нужно взять, чтобы задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Один человек сказал: когда лежишь в больнице и слышишь только стук сердца и звук аппарата искусственного дыхания, надо на что-то опереться. И это не мысли о богатстве или достижениях. Это мысли о близких людях, которым ты помог и которые помогли тебе, которых ты любил и которые любили тебя. Это сказал Стив Джобс. И я с ним согласен. Самое главное – это наши любимые и близкие люди. И пока я буду думать о них – буду жить вечно.